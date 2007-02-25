شماره تازه "سینما تئاتر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره اسفند ماهنامه "سینما تئاتر" در صفحات تازه های تولید به معرفی فیلم های "خواب لیلا" مهرداد میرفلاح و "چهارانگشتی" سعید سهیلی پرداخته شده و در ادامه گفتگوی اختصاصی با حسین یاری، بازیگر فیلم "اقلیما" محمدمهدی عسگرپور آمده است.

گزارش تصویری برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر و یادداشت هایی بر فیلم های "مینای شهر خاموش" رضویان، "اتوبوس شب" پوراحمد، "دست های خالی" طالبی، "قاعده بازی" معتمدی، "اخراجی ها" ده نمکی، "سنگ، کاغذ، قیچی" سهیلی، "خون بازی" بنی اعتماد، "سنتوری" مهرجویی و "چند روز بعد" کریمی به نقل از مهر در ادامه منعکس شده است. از گوشه و کنار سینمای جهان اختصاص یافته به خبرهایی از آل پاچینو، پیرس برازنان، الیجا وود و آمیتا باچان و معرفی فیلم های روز سینمای جهان به فیلم های "آشناپنداری"، "آراگون" و "الماس خونین" پرداخته است.

گفتگو با رابرت دنیرو به بهانه نمایش فیلم "شبان خوب" و مطلبی در مورد فیلم "یک سال خوب" اسکات در بخش دیگری از صفحات سینمای جهان آمده است. نگاهی به نمایش "شب نشینی باشکوه آقاجون" به نویسندگی و کارگردانی حسین فرخی، سیری کوتاه در زندگی و آثار تنسی ویلیامز درام نویس معاصر امریکایی، خبرهای کوتاه از تئاتر جهان، نگاهی به تازه ترین آلبوم باب دیلن و ترجمه ترانه ای از وی، نگاهی به آلبوم "جزیره قشم، هشت روایت" و گزارشی از چهل و نهمین مراسم اهدا جوایز موسیقی گرمی به کار این شماره "سینما تئاتر" خاتمه می دهد.

هشتاد و نهمین شماره ماهنامه سینمایی "سینما تئاتر" ویژه اسفندماه به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری حسین فرخی در 40 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.