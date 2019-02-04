تولید اوپک افت کرد/تخطی عراق از توافق اعضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، نظرسنجی از مسئولان، تحلیلگران و اطلاعات کشتیرانی نشان داد تولید نفت اوپک در ماه ژانویه امسال با ۹۳۰ هزار بشکه نسبت به ماه پیش از آن، به ۳۱ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز رسید.

در دوره یاد شده، ۱۱ عضو اوپک که طبق توافق جهانی کاهش تولید نفت موظف به محدود کردن عرضه خود هستند، ۷۹ درصد به این توافق پایبند بودند و برای پایبندی کامل به آن، باید تولید روزانه نفت خود را ۱۷۰ هزار بشکه دیگر کاهش دهند.

عربستان در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی تولید روزانه نفت خود را با ۴۵۰ هزار بشکه کاهش به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برساند.

این در حالی است که عراق بدترین عملکرد را در پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت داشت و در ماه ژانویه امسال، روزانه ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه نفت تولید کرد که ۱۸۰ هزار بشکه فراتر از سهمیه آن بود.