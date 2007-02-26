برگزاری آزمون دوره های تکمیلی تخصصی در 17 اسفند / پذیرش 76 دستیار دوره های تکمیلی تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت کل پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 76 نفر اعلام شده است. بیشترین میزان پذیرش در دوره های تکمیلی (فلوشیپ) سال جاری مربوط به رشته اینترونشنال کاردیولوژی با پیش نیاز تخصصی قلب و عروق با 11 نفر پذیرش است.

پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش فلوشیپ از طریق معدل گیری آزمون کتبی (100 سئوال) و آزمون شفاهی (به صورت آسکی) به ضریب 2 به 1 با رعایت کلیه مقررات انجام می پذیرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال جاری، اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و پیمانی دانشگاه به میزان حداقل 50 درصد ظرفیت هر رشته محل در صورت کسب 80 درصد حدنصاب نمره قبولی مورد پذیرش قرار می گیرند.

کلیه‌ پذیرفته‌ شدگان‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ (فلوشیپ‌) موظف‌ هستند پس‌ از اعلام‌ قبولی‌ در دوره‌ تا زمان‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ در محل‌ خدمتی‌ خود به‌ انجام‌ وظیفه‌ محوله‌ مشغول‌ بوده‌ و این‌ گروه‌ صرفاً در هنگام‌ شروع‌ به‌ دوره‌ آموزشی‌ با کسب‌ مجوز از معاونت‌ سلامت‌ مجاز به‌ ترخیص‌ از خدمت‌ هستند.

دانشگاه‌ ها باید پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ لیست های‌ ارسالی‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ را بطور کامل‌ و خوانا با درج‌ نمرات‌ (کتبی‌ از 100 و شفاهی به صورت آسکی) و نتیجه‌ نهایی قبول‌ یا مردود تکمیل‌ کرده و ظرف‌ مدت‌ 2 هفته‌ بعد از برگزاری‌ آزمون‌ به‌ دبیرخانه‌ ارائه‌ کنند.

بر اساس تصمیمات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کسانی که تعهدات ضریب K خود را نگذرانده و 10 درصد نفرات برتر می توانند قبل از انجام تعهدات ضریب K در آزمون های فلوشیپ و فوق تخصصی شرکت کنند. کسانی که جزء این 10 درصد نیستند باید پس از اتمام تعهدات این ضریب در آزمون شرکت کنند. مدت آموزش دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) یک سال و نیم است.