جامعه بین المللی باید یورش اسرائیل به نابلس را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، اعلام کرد: یورش دامنه دار و گسترده نظامیان اشغالگران اسرائیلی با پشتیبانی تجهیزات زرهی خود از ساعات اولیه بامداد امروز به شهر نابلس تجاوز آشکار ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل علیه این شهر و ساکنان بی پناه آن به شمار می رود.

وی به محاصره شهر نابلس و تبدیل نهادها، مدارس و خانه های این شهر به مراکز نظامی اسرائیل، اعمال منع آمد و شد و بازداشت دهها شهروند فلسطینی و بازرسی خانه ها و محله های شهر نابلس اشاره کرد و از جامعه بین المللی و محافل مختلف بویژه کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه خواست تا برای متوقف کردن این تجاوزگری اشغالگران وارد عمل شوند.

این سخنگو همچنین از اشغالگران اسرائیلی خواست تا تجاوزگری خود به شهر نابلس و سایر شهرها، روستاها و اردوگاههای فلسطینی کرانه باختری و نوار غزه را متوقف کند.

وی این تجاوزگری اسرائیل را باعث از بین رفتن تلاش های صورت گرفته در مسیر استحکام بخشیدن به آرامش کنونی و مداخله آشکاری برای لطمه زدن به توافق فلسطینی ها در نشست مکه مکرمه و تشکیل دولت وحدت ملی آتی فلسطین دانست.