"دانشنامه بزرگ اخلاق" تدوین می شود

دکتر داریوش فرهود که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: از آنجا که علم اخلاق شالوده و پایه حفظ رفتارها و هنجارهای نیک و زیبا و سودمند برای جامعه است فراهم آوردن منابع و مراجع اطلاعاتی پایه، در بررسی حفظ و گسترش این علم بسیار ضروری است.

وی همچنین افزود: اطلاع رسانی درباره زمینه ها و آموزش و گسترش شاخه های متفاوت علم اخلاق برای ارائه اثری جامع و جدید در راستای آموزش و گسترش ارزشهای انسانی و اخلاقی در خانواده، جامعه و حوزه های تخصصی مربوط هدف این مجموعه است.

دکتر فرهود تاکید کرد: از این رو در نظر است یک دوره دانشنامه اخلاق شامل حدود پنجاه جلد در زمینه های گوناگون اخلاق، با همکاری استادان و دانشمندان و اخلاق پژوهان ایرانی و خارجی و مشارکت بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، فرهنگستانها، سازمانها و مراکر گوناگون کشوری و نهادهای مدنی تهیه و تدوین شود. این پنجاه دفتر به طور همزمان توسط نویسندگان صاحب نظر تهیه و به ترتیب منتشر خواهند شد.

زمینه های پیش بینی شده برای این دانشنامه در 52 مجلد است و عناوین آنها عبارتند از: تاریخچه اخلاق، فلسفه اخلاق، آموزش و گسترش اخلاق، اخلاق در آموزش، اخلاق در مدرسه، اخلاق دانشگاهی، اخلاق و قانون، اخلاق اجتماعی، اخلاق در مراقبتهای بهداشتی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق و کشاورزی، اخلاق و خانواده، اخلاق و کودکان، اخلاق و سالمندان، اخلاق در اطلاع رسانی، اخلاق و رسانه ها، اخلاق در مهندسی، اخلاق حرفه ای، اخلاق جنسی، اخلاق و صنعت، اخلاق در نانوتکنولوژی، اخلاق و نژادها، اخلاق در مدیریت، اخلاق زیستی، اخلاق در تاریخ نگاری، اخلاق و هنر،

از دیگر عناوین این دانشنامه می توان به این موارد اشاره کرد: اخلاق و ادبیات، اخلاق در حکمرانی، اخلاق و سیاست، اخلاق جهانی، اخلاق در ورزش، اخلاق پرستاری، اخلاق در ژنتیک(شبیه سازی، سلولهای بنیادی، مهندسی ژنتیک، اخلاق در ژنتیک پزشکی، اخلاق و موجودات دستکاری شده ژنتیکی، اخلاق و حقوق زنان، اخلاق پزشکی، اخلاق در پزشکی جایگزین، اخلاق و دین، اخلاق در تجارات، اخلاق و تبلیغات، اخلاق نظامی گری، اخلاق و حیوانات، اخلاق و غذا، اخلاق و مدیریت آب، اخلاق و مدیریت معادن، اخلاق و جنگلداری، اخلاق و منابع طبیعی، اخلاق و هوافضا، اخلاق در پژوهش، اخلاق و جهانی شدن، اخلاق و تمدن.