برای تیم المپیک هم نگرانیم هم امیدوار / از استرالیا هیچ شناختی نداریم

سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : طبق برنامه ریزی کادر فنی برای آماده سازی تیم امید برای دیدار با استرالیا داشتیم ، 12 جلسه تمرینی پیش بینی شده بود که بدلیل نداشتن زمان کافی تنها امکان برگزاری 5 جلسه تمرین برای بازیکنان فراهم شد که این میزان تمرین برای کسب هماهنگی و انسجام تیمی لازم فرصت بسیارکمی است و مطمئنا نمی توان در این زمان کوتاه انسجام تاکتیکی دست یافت.



اسدی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه حضوربازیکنان تیم امید درکوران مسابقات لیگ برتر، بازیکنان از نظر بدنی در شرایط مطلوبی قرار دارند تصریح کرد : بگوویچ روی آمادگی بدنی تیم تاکید ویژه ای دارد و با وجود آمادگی بالای بازیکنان همچنان روی کارهای بدنسازی تاکید دارد و درهر جلسات تمرین بخشی از زمان تمرین را به کارهای بدنسازی اختصاص می دهد .



وی تصریح کرد: تیم امید درخط دفاعی و بویژه روی توپهای هوایی با مشکلاتی روبروست که تلاش داریم در تمرینات باقی مانده این مشکل را به حداقل برسانیم .



سرپرست تیم فوتبال امید در خصوص شناخت از تیم استرالیا حریف روز چهارشنبه تیم امید اظهار داشت : شناخت چندانی از این تیم نداریم و تنها امروز از طریق یکی از دوستان فیلم بازیهای آخر این تیم را بدست آوردیم که کادرفنی درتلاش است تا نحوه بازی استرالیا را برای بازیکنان آنالیز کند .



اسدی درپایان با بیان اینکه با وجود تمامی مشکلاتی که پیش روی آماده سازی تیم فوتبال امید دارد به موفقیت این تیم در راه صعود به المپیک بسیار امیدواریم اظهار داشت : بازیکنان ایرانی از فاکتورهای غیرت و تعصب برخوردارند که همواره در شرایط سخت ازغیرممکن ها ، ممکن ساخته اند و در بازیهای مقدماتی المپیک نیز همین ویژگی می تواند بسیاری ازکمبودهای تیم ما را جبران کند و نتایج غیرمنتظره ای را برای تیم امید رقم بزند.