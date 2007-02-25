تعرض احتمالی به ایران اقدامی احمقانه است / حمله به عراق اشتباهی فاجعه آمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرج گالوی" در گفتگو با "العالم" در حاشیه تظاهرات گسترده لندن برای مخالفت با سیاست های "تونی بلر"نخست وزیر انگلیس درخاورمیانه، تاکید کرد: ایران قدرت بزرگ منطقه و دارای وزنی زیاد در معادلات جهانی است و یک کشور منزوی و بدون دوست نیست.

به گزارش العالم امروز شماری از فعالان سیاسی و اعضای پارلمان انگلیس شرکت کننده در تظاهرات گسترده لندن به " تونی بلر" نخست وزیر انگلیس درباره پیامدهای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند.



گالوی به دولت انگلیس نسبت به پیامدهای هرگونه تعرضی به ایران هشدار داد و سیاست های دوگانه نخست وزیر این کشور و پیروی وی از سیاست های جنگ و ویرانی (جرج بوش) را محکوم کرد.



این سیاستمدار انگلیسی گفت : در حالی که بلر و "مارگارت بکت " وزیر خارجه انگلیس درباره برنامه مسالمت آمیز ایران برای استفاده از انرژی هسته ای نگران هستند ، لندن در حال برنامه ریزی برای هزینه کردن میلیاردها دلار به منظور بالا بردن کارآیی سلاح های هسته ای انگلیس است.

گالوی نسبت به افزایش احساس تنفر علیه انگلیس در سراسر جهان هشدار داد و افزود : ما خواهان موشک ها، جنگ ستارگان و حضور ناوگان و نیروهای انگلیس در نقاط مختلف جهان نیستیم ما خواستار پایان سیاست تجاوزگری و تعرض به دیگران هستیم.



عضو پارلمان انگلیس درحاشیه این تظاهرات گفت : جنگ علیه عراق و اشغال این کشور اشتباهی فاجعه آمیز بود و ما از دولت انگلیس می خواهیم تا جدول زمانبندی شده ای را برای خروج همه نیروهای انگلیسی ازعراق و افغانستان اعلام کند.



گالوی همچنین به بلر هشدار داد که دولت انگلیس نباید از هرگونه حمله احتمالی به ایران حمایت کند زیرا احساس تنفر علیه انگلیس در سراسر جهان افزایش خواهد یافت.



تظاهرکنندگان در لندن در پلاکاردهایی که با خود حمل می کردند نسبت به هرگونه حمله به ایران و تکرار جنگی دیگرهشدار داده و آن را باعث بروز فاجعه ای واقعی و وخیم در منطقه و جهان دانستند و ازدولت انگلیس خواستند که وضعیت بوجود آمده را تصحیح کند.



"کن لیوینگستون" شهردار لندن نیز در سخنرانی خود در جمع تظاهرکنندگان خاطرنشان کرد: آنها حماقت آمیز بودن هرگونه حمله ای به ایران را درک می کنند زیرا هیچ توجیهی برای حمله وجود ندارد.



وی با بیان اینکه جهان به خاطر برخوردهای دوگانه احساس سرخوردگی و تهوع می کند، گفت: اگر آنها برای عاری کردن منطقه خاورمیانه از سلاح کشتار جمعی جدی هستند باید از اسرائیل بخواهند که کلاهک های هسته ای خود را از بین ببرد.



"انس التکریتی"سخنگوی تشکل ابتکارعمل اسلامی انگلیس نیز در این تظاهرات این پرسش را مطرح کرد که چگونه می توان به ایران برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای فشار وارد کرد در حالی که انگلیس قصد دارد نزدیک به 50 میلیارد لیره استرلینگ برای نوسازی سلاح های هسته ای خود هزینه کند.



وی اقدام انگلیس را غیراخلاقی و مایه شگفتی و نشانگر برخورد دوگانه در برخورد با مسائل هسته ای در جهان دانست.



به گزارش العالم، گروهی ازائتلاف خانواده های سربازان انگلیسی کشته شده درعراق نیز با بر پا کردن چادری نمادین در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس خواستار خروج کامل سربازان انگلیسی از عراق شدند.



تجمع کنندگان در مقابل این دفتر ، در نامه ای خطاب به بلر،خواستار ملاقات با وی برای پی گیری تعهدات و وعده های او شده و بر بازگشت سریع همه سربازان انگلیسی ازعراق و واگذاری امورعراق به مردم این کشورتاکید کردند.



نخست وزیر انگلیس هفته گذشته اعلام کرد که حدود 1600 سرباز انگلیسی را در ماههای آینده از عراق خارج خواهد کرد.



"جیم براون" سخنگوی ائتلاف خانواده های سربازان انگلیسی کشته شده در گفتگو با این شبکه گفت:چرا فقط این تعداد سرباز باید از عراق خارج شوند، این بسیار کم است و اکثر آنها باردیگر به افغانستان اعزام خواهند شد.



براون تاکید کرد: باز این سؤال بی پاسخ باقی می ماند ، نیروهای انگلیسی در عراق چه می کنند؟ و چرا باید در عراق باشند؟



این شبکه در ادامه گزارش خود آورده است: فعالان سیاسی و اعضای پارلمان انگلیس با تاکید بر ضرورت تسریع در خروج نیروهای انگلیسی ازعراق و افغانستان و اعتراف به شکست سیاست های لندن در این دو کشور، قصد انگلیس برای نوسازی زرادخانه هسته ای خود را در زمانی که با دستیابی ایران به انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز مخالفت می شود، محکوم کردند.