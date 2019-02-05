به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون‌های ورزشی همواره با ابهامات زیادی برگزار شده که سهم وزارت ورزش در ایجاد این ابهامات پررنگ‌تر از بقیه بوده است. در حالی که پیش از این نیز بارها برخی کاندیداها و یا اهالی رشته‌های مختلف نسبت به مهندسی شدن انتخابات گلایه داشتند، این بار هم یک فدراسیون دیگر با همین ابهامات به برگزاری مجمع نزدیک می‌شود.

فدراسیون چوگان که یکی از در سایه‌ترین فدراسیون‌های ورزشی است و در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، در سالهای اخیر به دلیل انتخاب و برکناری رئیس فدراسیون از سایه خارج شده و اهمیت ویژه برای برای مسئولان پیدا کرده است.



قانون منع بکارگیری بازنشستگان وزارت ورزش را به سمتی برد که برای برخی فدراسیون‌ها سرپرست انتخاب کند. بر اساس اعلام مسئولان وزارت ورزش این سرپرستان باید امور فدراسیون را تا زمان برگزاری مجمع پیش می‌بردند و حق شرکت در انتخابات را نداشتند.

مهدی مستجاب‌الدعوه مسئول امور مجامع وزارت ورزش و مشاور امور مشترک فدراسیون های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود سرپرست فدراسیون های والیبال، کاراته، جودو، هندبال، قایقرانی، چوگان، ورزش های سه گانه و ورزش ناشنوایان حسب تصمیمات اتخاذ شده امکان کاندیدا شدن برای احراز پست ریاست ندارند اما سرپرست دو فدراسیون کشتی و تنیس از این قاعده مستنی هستند و می توانند کاندیدا شوند چرا که برای کشتی به خاطر استعفای رسول خادم سرپرست انتخاب شد و در مورد تنیس هم پایان دوره ریاست شایسته باعث سرپرستی او شده است.

محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان نیز روز ۲۴ مهرماه سال جاری و همزمان با اعلام خبر انتصاب سرپرستان فدراسیونهای ورزشی مانند چوگان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان این موضوع را تایید کرد. داورزنی به طور شفاف آب پاکی را روی دست سرپرستان ریخت و تاکید کرد که این افراد فقط فرایند برگزاری مجامع انتخاباتی را انجام می دهند و آنها مجوز کاندیدا شدن یا حق شرکت در انتخابات برای ریاست فدراسیون را ندارند.



این اظهارنظرها در حالی صورت گرفت که دبیر مجمع انتخابات فدراسیون چوگان اعلام کرد هشت نفر برای تصدی ریاست فدراسیون چوگان ثبت نام کرده اند که نام یاشار بی غم، سرپرست فدراسیون نیز در بین آنها قرار داشت. ثبت نام بی غم برای حضور در انتخابات فدراسیون چوگان برخلاف اظهار نظر داورزنی و مسئول امور مجامع وزارت ورزش است و به نظر می رسد برخی مسئولان وزارت ورزش به دنبال حمایت از این کاندیدا هستند تا مقدمات حضورش در راس فدراسیون را فراهم کنند.

اگر وزارت ورزش اجازه حضور این سرپرست در انتخابات را بدهد طبیعتا سایر سرپرستان هم می توانند معترض و خواهان حضور در انتخابات شوند. به نظر می رسد اگر وزارت ورزش نخواهد یک اتهام «مهندسی» شدن دیگر متوجه اش شود، باید از حضور سرپرست فدراسیون چوگان در انتخابات جلوگیری کند در غیر این صورت شائبه هایی که در مورد حمایت وزارت ورزش از این کاندیدا می شود رنگ تحقق به خود خواهد گرفت.

در مورد انتخابات فدراسیون چوگان این شائبه نیز وجود دارد که برخی با رفاقت و رابطه نزدیکی که با یکی از روسای پیشین این فدراسیون دارند به دنبال اهداف خاص خودشان هستند و می خواهند هر طور شده این انتخابات را برنده شوند!