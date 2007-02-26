محمد حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: بر پایه جدیدترین یافته های کشاورزی و با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان برای نخستین بار و در نخستین مرحله 300 اصله نهال کنار پیوندی بین کشاورزان و باغداران مناطق اقلیمی طبسین، دغال، چاهداشی و دهسلم شهرستان نهبندان توزیع شد.
وی ادامه داد: کنار درختی همیشه سبز و شاداب است و میوه با ارزش آن خاصیت بالای دارویی و غذایی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان مقاومت در مقابل تنشهای رطوبتی، گرمایی و بادهای شدید را از خصوصیات بارز کنار پیوندی برشمرد.
اکبری در پایان گفت: در صورت مناسب بودن میزان رشد و سازگاری، پیشبینی میشود طی سالهای آینده سطح زیر کشت این نوع درخت در شهرستان نهبندان افزایش یابد.
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