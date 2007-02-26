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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۴۶

با کاشت نهال کنار پیوندی ؛

نهبندان سر‌سبز می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان با اشاره به اینکه بهترین درخت برای سرسبزی این شهرستان کنار پیوندی است ، از آغاز کشت این گونه گیاهی در نهبندان خبر داد.

محمد حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: بر پایه جدید‌ترین یافته ‌های کشاورزی و با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان برای نخستین بار و در نخستین مرحله 300 اصله نهال کنار پیوندی بین کشاورزان و باغداران مناطق اقلیمی طبسین، دغال، چاهداشی و دهسلم شهرستان نهبندان توزیع شد.

 
وی ادامه داد: کنار درختی همیشه سبز و شاداب است و میوه با ارزش آن خاصیت بالای دارویی و غذایی دارد.


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان مقاومت در مقابل تنش‌های رطوبتی، گرمایی و بادهای شدید را از خصوصیات بارز کنار پیوندی برشمرد.

 
اکبری در پایان گفت: در صورت مناسب بودن میزان رشد و سازگاری، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده سطح زیر کشت این نوع درخت در شهرستان نهبندان افزایش یابد.

کد مطلب 453353

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