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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۰۳

مقتدی صدر :

طرح امنیتی بغداد باید به طور کامل توسط نیروهای عراقی اجرا شود

طرح امنیتی بغداد باید به طور کامل توسط نیروهای عراقی اجرا شود

مقتدی صدر خواستار بدست گرفتن ابتکار عمل اجرای و فرماندهی طرح امنیتی بغداد توسط نیروهای عراقی به جای نیروهای آمریکایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر در بیانیه ای که شیخ "عبدالزهره السویعیدی" رئیس دفتر وی در شهر بغداد قرائت کرد، گفت: به نیروهای پلیس و ارتش عراق می گویم که شما قادر به حفاظت از عراق و ملت این کشور از راه ایمان، صبر، جانفشانی، انسجام و محبت به ملت خود و نه از رهگذر اشغالگران و تجهیزات نظامی آنها هستید.

وی گفت: در طرحی امنیتی که دشمنان اشغالگر ما مدیریت می کنند، خیری نیست.

مقتدی صدر افزود: طرح های خود را صد درصد عراقی، مستقل و بدور از هرگونه طائفه گری یا دیکتاتوری کنید تا بتوانید پیروز شوید و از ظلم و اذیت کردن دیگران خودداری کنید تا بهانه به دست دیگران ندهید، وجهه شما عراقی است و شما امین و مورد اعتماد ملت و حافظ خاک، مال و ناموس مردم هستید و باید از خیانت دوری گزینید.

کد مطلب 453354

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