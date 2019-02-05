  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

مسابقه انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان برگزار شد

مسابقه انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان برگزار شد

مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان دختر و پسر برای شرکت در یونیورسیاد دانشجویان جهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان دختر و پسر در رشته کمان کامپوند با حضور ورزشکاران برتر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی سراسر کشور با همکاری فدراسیون تیراندازی با کمان در سایت تیروکمان آزادی برگزار شد.

پس از برگزاری این رقابتها در مرحله مقدماتی و حذفی نفرات زیر انتخاب شدند.

در بخش پسران کیارش فرزان به مقام نخست رسید، آرش خوشگرد دوم شد و امیر محمد وکیلی در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش دختران  هم بهاره رضایی اول شد و سوگند حداد و مهر نوش جودی به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

نفرات برتر این دوره از رقابتها به همراه ملی پوشان و مدال آوران یونیور سیاد ۲۰۱۷ چین تایپه به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه سال آینده در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 4533550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها