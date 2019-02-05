مسابقه انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان دختر و پسر در رشته کمان کامپوند با حضور ورزشکاران برتر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی سراسر کشور با همکاری فدراسیون تیراندازی با کمان در سایت تیروکمان آزادی برگزار شد.

پس از برگزاری این رقابتها در مرحله مقدماتی و حذفی نفرات زیر انتخاب شدند.

در بخش پسران کیارش فرزان به مقام نخست رسید، آرش خوشگرد دوم شد و امیر محمد وکیلی در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش دختران هم بهاره رضایی اول شد و سوگند حداد و مهر نوش جودی به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

نفرات برتر این دوره از رقابتها به همراه ملی پوشان و مدال آوران یونیور سیاد ۲۰۱۷ چین تایپه به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه سال آینده در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می‌شود.