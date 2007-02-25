شورای امنیت بدنبال تعلیق موقت برنامه هسته ای ایران است / تهران حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیو شن تانگ"Liu Zhentang در گفتگو با " العالم" افزود : ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای "ان پی تی" است و براین اساس حق دارد که در انرژی هسته ای سرمایه گذاری کند.



وی تاکید کرد: برخی کشورها مواضع ایران را درک نمی کنند و تردیدها و دغدغه هایی دارند.



لیو شن تانگ درباره قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت : شورای امنیت برای آرام کردن اوضاع نقش ایفا می کند و هدف از این قطعنامه تعلیق موقت فعالیت های هسته ای ایران به منظور برطرف شدن شک و تردید برخی کشورها در این زمینه است.



سفیر چین در تهران خاطرنشان کرد: پکن خواهان گفتگو و مذاکره در سطح بین المللی و یا در سطح آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسئله هسته ای ایران به شیوه مسالمت آمیز است.



وی روابط چین با جمهوری اسلامی ایران را ممتاز و روبه رشد خواند و به همکاری دو کشور در زمینه های مختلف و طرح های زیربنایی از جمله انرژی، حمل و نقل و آب و برق اشاره کرد.



لیو شن تانگ گفت:حجم مبادلات تجاری ایران و چین در اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی فقط یکصد میلیون دلار بود اما این رقم در سال گذشته به بیش از 14 میلیارد دلار رسید که افزایش 140 برابری را نشان می دهد.



سفیر چین در تهران افزود: ما پیوستن ایران به گفتگوهای آسیایی را تایید و از آن حمایت می کنیم تا تهران نقش مهمی را در انجمن پارلمان های آسیایی ایفا کند و به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای به پیوندد.



وی در بخش دیگری از گفتگو، رویکرد یکجانبه آمریکا در جهان را سیاستی اشتباه خواند و گفت: هرگونه رویکردی برای ظلم، سلطه گری و قلدری در جهان به ویرانی جهان منجر خواهد شد بنابراین کشورهای صلح طلب باید با صدای واحدی سخن گفته و براساس قوانین بین المللی علیه هرگونه سلطه گری و ظلمی اقدام کنند.



لیو شن تانگ با بیان اینکه "سیاست چین برپایه ایجاد ائتلاف ها نبوده بلکه درصدد برقراری روابط با همگان است"، تصریح کرد: چین برای حمایت و کمک به کشورهای درحال توسعه و فقیر جهان در زمینه های مختلف تلاش می کند.



سفیر چین در تهران بر موضع پکن مبنی برنبود ارتباط بین اسلام و تروریسم تاکید کرد و افزود: پکن بعد از حوادث 11 سپتامبر ارتباط بین تروریسم و دین را رد کرد زیرا تروریسم با هیچ دین یا کشور اسلامی ارتباطی ندارد.