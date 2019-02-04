پایان واردات سیب نوروزی به خوزستان

مهدی صیاحی به خبرنگار مهر گفت: موضوع ورود میوه های نوروزی به خوزستان با فعالیت های صورت گرفته به خوبی انجام پذیرفت و در حال حاضر ۸۰۰ تن سیب قرمز و زرد وارد سردخانه های استان شده است و به محض آغاز طرح توزیع میوه نوروزی این مهم توسط تعاون روستایی انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سیب ورودی به استان شامل ۴۰۰ تن سیب زرد و بیش از ۴۰۰ تن سیب قرمز است که از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشد.

مدیر تعاون روستایی خوزستان همچنین با اشاره به اینکه از اواخر هفته جاری و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه، اجازه ورود پرتقال به استان صادر می شود، گفت: پرتقال یکی از پرطرفدارترین میوه های نوروزی بین مردم است، از این رو تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا نیاز مردم استان را به این میوه برطرف سازیم.

وی افزود: دو هزار تن پرتقال شامل یک هزار و 300 تن پرتقال تامسون شمال و ۷۰۰ تن پرتقال والنسیا جنوب سهمیه استان است که از اواخر هفته جاری وارد سردخانه ها و در موعد مقرر توزیع آنها صورت خواهد پذیرفت.

صیاحی در پایان گفت: تعاون روستایی خوزستان همانند سال‌های گذشته این توانایی را دارد که در زمینه توزیع میوه در غرفه های نوروزی نیازهای مردم استان را مرتفع سازد و امیدواریم نیازهای مردم را به صورت شبانه روزی تامین نمائیم.