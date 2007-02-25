

وی هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را بازآموزی , توسعه صادرات، رونق صنعت فرش، کارآفرینی و اشتغال‌زایی برشمرد و اظهار داشت: در پایان دوره‌های آموزشی بهبافی فرش پس از انجام آزمون برای شرکت ‌کنندگان موفق از سوی مرکز ملی فرش ایران گواهینامه معتبر صادر می‌ شود.



رئیس اداره بازرگانی شهرستان نهبندان در خصوص برنامه ‌هایی که برای رفاه شهروندان در ایام عید نوروز امسال انجام می‌ شود، اضافه کرد: به منظور تأمین مایحتاج مردم به قیمت مناسب از صبح فردا نمایشگاه فروش بهاره و عرضه مستقیم کالا در نهبندان بر‌پا می ‌شود.



