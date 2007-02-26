ایجاد کنسرسیوم همکاری بین دانشگاهی / لزوم توجه به نیازهای علمی و بومی در تولیدات علمی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسئله موجب می شود تا دانشگاه های ایرانی امکان رقابت بیشتری در میان دانشگاه های جهان داشته باشند.

وی تأکید کرد: رتبه دانشگاه ها موضوع مهمی است اما اصالت ندارد زیرا اصالت واقعی کار و تلاش یک دانشگاه در عرصه تولیدات علمی، تحقیقات موثر و خدمات مثبتی است که به مردم ارائه می دهد و نقش هر دانشگاه با توجه به این موضوعات اهمیت پیدا می کند.

محققی اظهار داشت: افزود: روش های مقایسه و اندازه گیری برای رتبه بندی دانشگاه ها کامل و جامع نیست اما نکته این است که در ایران نظام رتبه بندی دانشگاه ها در وزارت بهداشت در دو بخش آموزش و پژوهش وجود دارد.

وی یاد آور شد: تولیدات خوب و با کیفیت علمی، خدمات ملموس و قابل عرضه و ایفای نقش در تمدن جدید و شاکله علمی کشور از جمله وظایف دانشگاه ها است که باید در یک نظام رتبه بندی به آن توجه شود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه های کشور ضمن توجه به رقابت های بین المللی نباید از اصول کشور نیز غافل شوند. ایران در زمینه اخلاق پزشکی حرف های زیادی برای گفتن دارد و باید توجه کنیم مسائل ارزشی و اخلاقی پزشکی را در تولیدات علمی خود مد نظر قرار دهیم در حالیکه بسیاری از این ارزش ها برای بسیاری از دانشگاه های جهان مفهومی ندارد.

وی تأکید کرد: در تولیدات علمی و رتبه بندی جهانی، مصالح و نیازهای علمی خود را نباید فراموش کنیم.