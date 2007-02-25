به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای این نشست سعید توکلیان، مولف کتاب "تک فرم‌های ماندگار"، گفت : "انیمیشن پهنه ای عظیم از تکنیک های مختلف است که به پشتوانه مثل ها و قصه ها می تواند ماندگار باشد. این جشنواره محل نمایش آثار هنرمندان و مامنی برای رجوع به کارهای ویژه، مستقل و انتزاعی و هنری است."

او افزود: "نسل جوان اکنون نسبت به گذشته آزاد‌تر و موجزتر و با نوع آوری بیشتری کار می کند و ذهنیت را در آثار خود متجلی می کند. اگر چه 110 سال از عرصه انیمیشن می گذرد، اما ما همچنان در حال تجربه هستیم."

این فیلمساز ضمن تشکر از بانیان انتشار این کتاب گقت: "این کتاب مجموعه ای از 110 سال انیمیشن ایران و جهان است که در آن نشانی از انیمیشن تجربی، عروسکی و کامپیوتری دیده نمی شود." وی ادامه داد: "نیاز محتوایی، ایده و طرح باعث شده انیماتور به یک تکنیک خاص دست پیدا کند. فیلمسازی که اثرگذار و ماندگار کار کرده از تکنیکی استفاده می کند که به ارائه محتوا کمک کند.".

محمد رضا کریمی صارمی، دبیر جشنواره در ادامه گفت: "ما از زمان ابتدای برگزاری جشنواره، تصمیم گرفتیم کلاس های آموزشی و چاپ کتاب را به عنوان دو مقوله مهم در حاشیه جشنواره امسال داشته باشیم تا هنرمندان و فیلمسازانی که در این عرصه فعالیت می کنند بتوانند به دستاوردهای پربارتری برسند."

توکلیان در پایان خاطر نشان کرد: "این کتاب برای افرادی نوشته شده که می خواهند فیلمسازی را شروع کنند و اسیر انتخاب تکنیک های گران قیمت هستند. این کتاب نشان می دهد با بودجه های کم هم میتوان فیلم های انیمیشن تولید کرد."