واگذاری ۲۰هزار هکتار از اراضی به شرکت شهرک های کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده همایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، منابع آبی بخش کشاورزی استان را حدود یک و نیم میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: حدود ۲.۵ میلیارد مکعب از منابع آبی استان به خلیج فارس می ریزد که امیدواریم با برنامه ریزی های لازم از سوی وزارت نیرو، از هدر رفت منابع آبی که ارزش فوق العاده ای بویژه در شرایط فعلی کشور دارد، جلوگیری شود.

باقرزاده، سطح زیر کشت آبی استان را حدود ۱۵۶هزار هکتار اعلام کرد و افزود: ۱۰۴ هزار هکتار از اراضی استان به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده که حدود ۶۸درصد از اراضی کشت آبی استان را شامل می شود و از این حیث رتبه نخست کشور را دارا هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، احداث باغات جدید، اصلاح باغات فرسوده با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، تجهیز اراضی به سامانه نوین آبیاری و تجمیع اراضی کشاورزی و باغی را از جمله عوامل توسعه بخش کشاورزی، افزایش تولید و راندامان بهره وری از آب در استان برشمرد و تصریح کرد: انجام همه این فعالیت ها، هماهنگی بین بخشی را طلب می کند که خوشبختانه مدیریت امور اراضی، اداره منابع طبیعی و معاونت آب و خاک استان در این زمینه تعامل خوبی دارند.

وی شیرین سازی آب دریا را در راستای توسعه کشت گلخانه ای در استان مهم توصیف کرد و گفت: برای رسیدن به برنامه پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ باید کشت گلخانه ای استان به پنج هزار هکتار برسد که در همین راستا ۱۷هزار هکتار از اراضی مستعد شناسایی و مقدمات واگذاری یک هزار و۲۰۰هکتار از این اراضی به سرمایه گذاران، با شیرین سازی آب دریا فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: بازار مناسب محصولات کشاورزی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان غربی و شمالی کشور، ظرفیت مناسبی برای ورود سرمایه گذاران بخش کشاورزی فراهم کرده است که در همین راستا در آینده نزدیک، حدود ۲۰هزار هکتار از اراضی استان به شرکت شهرک های کشاورزی واگذار خواهد شد که بطور ویژه در زمینه توسعه آبزی پروری فعالیت خواهد کرد و با استفاده از روش های جدید صنعتی، توسعه صنایع جانبی و فرآوری محصولات تولیدی، امکان توسعه بیشتر این بخش فراهم شود.

باقرزاده همایی افزود: مهمترین این طرح‌ها سامانه‌های نوین آبیاری در ۴ هزار و ۱۷۰ هکتار زمین کشاورزی صنایع فرآوری، آبخیزداری و ۶۲ هکتار گلخانه است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از طرح‌های کشاورزی برای هزار و ۱۱۳ نفر به صورت مستقیم و هزار و ۶۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی، اظهار کرد: پیش از انقلاب تولید محصولات کشاورزی استان سالانه ۳۰۰ هزار تن بود و هم اکنون حدود ۲ و نیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی ش تولید می‌شود.

باقر زاده همایی با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی علاوه بر تامین نیاز داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شود، تصریح کرد: به علت شرایط آب و هوایی هرمزگان نیاز محصولات کشاورزی خارج از فصل استان دیگر و کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه را تامین می‌کند.

باقرزاده بیان کرد: ۶۸ درصد از زمین‌های زیر کشت استان که ۱۰۴ هزار هکتار است به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان رتبه نخست کشور در اجرای سامانه‌های آبیاری نوین است، اضافه کرد: ۷ هزار سازه آبخیزداری در هرمزگان وجود دارد که سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب روان آب را کنترل می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: تولید سالانه ۳ هزار تن مرغ صنعتی و افزایش دو برابری مکانیزاسیون کشاورزی دستاورد دیگر انقلاب در هرمزگان است.

باقر زاده با بیان اینکه زنجیره تولید میگو در هرمزگان و کشور کامل شده است، اضافه کرد: سالانه ۲۰ هزار تن میگو از ۷ هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در استان تولید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن میگو در ۵۰ هزار هکتار در مزارع پروش میگو برنامه ریزی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سالانه ۶ هزار تن ماهی در دریا پرورش و تولید می‌شود، اظهار کرد: برای صید و صیادی شناورهای صنعتی در دریای عمان تسهیلات در اختیار صیادان قرار می‌گیرد.