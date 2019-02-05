به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون قایقرانی در پی انتقاد ورزشکاران از تعطیلی تمرینات بالاخره تشکیل جلسه داد و تکلیف مربیان تیم های ملی در بخش های مختلف مشخص شد. در این بین افشین فرزام مربی تیم روئینگ زنان در چند سال گذشته به عنوان مربی تیم روئینگ مردان انتخاب شد.

وی که سال قبل از بازیهای آسیایی در چالشی با جیوگانیک مربی خارجی تیم روئینگ وارد حواشی شده بود این بار قصد دارد هدایت تیم پسران را برعهده بگیرد. پیش بینی مربی اسبق تیم روئینگ بانوان کشورمان کسب مدالهای خوشرنگ پاروزنان در بازیهای آسیایی جاکارتا بود که این هدف محقق شد و تنها پاروزنان تیم زنان کشورمان در بخش روئینگ در این دیدارها صاحب مدال شدند.

فرزام در گفتگویی با مهر از تغییر روند سهمیه های المپیک ۲۰۲۰ ، نحوه آماده سازی تیم ها و حضور در مسابقات آتی، برنامه تمرینات و کمبودها، حقوق کم مربیان قایقرانی گفت.

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: در نشست کمیته فنی فدراسیون قایقرانی شما به عنوان مربی جدید تیم روئینگ مردان انتخاب شده اید برنامه شما برای تشکیل تیم و اردوها چیست؟

- افشین فرزام: بعداز اینکه بنده از طرف کمیته فنی قایقرانی به عنوان سرمربی انتخاب شدم، در نشست فدراسیون در خصوص بحث های فنی صحبت شد و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این کار را شروع کنم. فراخوانی به تمام هیات های قایقرانی استانی کشور زده شده تا نفراتی که تمایل دارند در تست ما شرکت کنند معرفی شوند. این تست را زیر نظر کمیته داوران فدراسیون برگزار کرده و با گنجایش بیشتری این افراد را انتخاب می کنیم. بعد از آن، طی دو هفته با افراد منتخب در اردو تمرین می کنیم و در نهایت یک تست نهایی از این افراد گرفته می شود تا بتوانیم یک تیم مشخصی را تشکیل داده و کار را به صورت جدی تر شروع کنیم. این تست برای آقایان و افراد بالای ۱۸ سال برگزار می شود و من هم مسئولیت بخش مردان را خواهم داشت.

* مهمترین برنامه شما برای تیم ملی روئینگ چیست؟

- مهم ترین برنامه ی ما کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ است که کار خیلی سختی است. با توجه به شرایط و قوانین جدید فدراسیون جهانی محدودیتهای در توزیع این سهمیه ها ایجاد شده. من در المپیک لندن هم بودم ما در آنجا می توانستیم با ۴ سهمیه ۲ سهمیه در بانوان و ۲ سهمیه در آقایان وارد مسابقات بشویم. بعد در المپیک برزیل تبدیل به دو سهمیه شد که چنانچه دو سهمیه در هر بخش هم می گرفتیم فدراسیون انتخاب می کرد چه نفراتی بروند. ولی الان فقط یک سهمیه اجازه حضور در المپیک را دارد. در حقیقت بهترین مدالی که در مسابقات انتخابی قاره ای کسب شود جواز حضور در مسابقات را بدست می آورد.

* این مسابقات چه زمانی برگزار می شود و روند کسب این سهمیه ها به چه شکلی است ؟

- رقابتهای قاره ای آسیا و اقیانوسیه محل کسب سهمیه المپیک است که این مسابقات حدود فروردین یا اردیبهشت سال ۹۹ و سه ماه قبل از المپیک ۲۰۲۰ برگزار شده و ما تا آن زمان فرصت آماده سازی داریم. در مجموع ما سه مسابقه برای کسب سهمیه المپیک توکیو پیش رو داریم اما حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مهمتر هست چرا که ما همیشه در این رویداد کسب سهمیه کرده ایم و کسب این امتیاز در مسابقات جهانی سخت می باشد. بعد از مسابقات قاره ای هم یک مسابقه جهانی هست که میدان سختی برای کسب سهمیه است. بعد از این دو یک مسابقه جهانی دیگر هم هست که کشورهایی که سهمیه کسب نکرده اند برای کسب سهمیه یک شانس دیگر دارند. ما برای کسب دو سهمیه باید دو مدال طلا در مسابقات قاره ای بگیریم یعنی در واقع در صورتی می توانیم هر دو سهمیه را بگیریم که مدال آن به رنگ طلا باشد و این کار سختی است. چنانچه رنگ این مدالها فرق کند از بین مدالهای بدست آمده تنها بهترین رنگ مدال ما حالا چه خانم و چه آقا فرقی ندارد، می تواند به المپیک ۲۰۲۰ برود و با این شرایط بهترین راه برای کسب این دو سهمیه این است که ما باید در مسابقات طلا بگیریم.

* اردوهای تیم ملی بعد از بازیهای آسیایی جاکارتا تعطیل شد، با این حساب آیا شانسی برای کسب سهمیه المپیک داریم؟

- متاسفانه پاییز و اولین ماه زمستان را از دست دادیم در حالی که می توانستیم تمرینات را جلو بیاندازیم. با توجه به وقفه ۴ ماهه ای که در تیم افتاد کار سخت خواهد شد. نتایج کسب شده در بازیهای آسیایی آن هم در بخش مردان انتظارات را برآورده نکرد. از آن سو در مقابل، کشورهای آسیایی و رقیب ما خیلی خوب پیشرفت کرده اند و ما باید با سرعت بیشتری تلاش کنیم تا به آنها رسیده و این عقب افتادگی را جبران کنیم. این کار هم مستلزم برنامه ریزی درست و همت و تلاش بچه ها و حمایت فدراسیون قایقرانی است تا به شرایط مناسب برسیم و این عقب افتادگی را جبران کنیم. من در بخش بانوان چند سالی مربی بوده ام و خوشبختانه بچه ها طی چهار پنج سال پله پله بالا آمده و شرایط خوبی دارند و مدالهای خوبی هم می گیرند اما باید در بخش مردان برنامه ریزی و تلاش بیشتری انجام شود.

* برای شروع اردوها، تجهیزات و امکانات ما خوب هست؟ پیش از بازیهای آسیایی پاروزنان همیشه از نبود قایق ها و پاروهای نو و به روز و نبود پیست خوب برای این رشته گلایه داشتند؟

- بله تجهیزات و امکانات ما برای حدود ۸ سال پیش است و پیست مناسب برای تمرین روئینگ نداریم. البته یک خرید خوبی فدراسیون در بخش قایق انجام داده بود که بخش کمی از پرداخت حساب آن باقی مانده است که با توجه به مسائل تحریم کمی به تعویق افتاده. ظاهرا بخش کوچکی از این حساب و کتاب با آن کمپانی باقی مانده بود که فدراسیون می خواست با مبلغی که از کمیته بین المللی المپیک بابت برگزاری کمپ طلب داشت آن را تسویه کند. اگر این قایق ها که تعداد قابل توجهی هم می باشد و هم قایق های خوبی است به دست ما برسد می تواند کمک زیادی به حل مشکل تجهیزات ما کند. من تا بازیهای آسیایی از روند آن اطلاع داشتم و بعد از آن را نمی دانم.

* چطور شد آقای فرزام مربیگری تیم ملی را پذیرفتند آن هم در شرایطی که پیش از این با تیم روئینگ مردان و برخی از پاروزنان دچار حواشی شده بودید؟

- من که انتخاب نمی کنم که مربی چه تیمی باشم من را انتخاب می کنند و الان هم کمیته فنی تصمیم گرفته که بنده مربی تیم آقایان باشم و من هم به تصمیم آنها احترام گذاشتم و این کار را انجام دادم.

* مربیان تیم های ملی قایقرانی بعد از بازیهای آسیایی از وضعیت حقوق خود ناراضی بودند آیا شما هم معتقدید شرایط پرداختی ها در این رشته ناعادلانه است؟

- بله حقوق ما نسبت به بقیه فدراسیون ها کمتر بوده ولی فکر می کنم آقای گواری سرپرست فعلی فدراسیون درصدد بهبود شرایط هستند و ظاهرا کارهایی برای تغییر جدول این پرداختی ها انجام داده اند.

* شما قرار است مربی بخش مردان روئینگ باشید، آیا در اردوی شما جایی برای محسن شادی هم هست باتوجه به اینکه ایشان بعد از گذشت چند سال دوباره به تیم ملی بازگشت و حتی درخواست داد که مربی خارجی بیاورند اما عملکردش در بازیهای آسیایی جاکارتا رضایت بخش نبود؟

- من در آن مقطع مربی تیم نبودم و فکر می کنم که مربی ایشان «لیو» چینی بود . خود آقای شادی بهتر هست از لحاظ فنی برگردند به عقب و ببینند که چه مشکلی بوده که نتیجه نگرفتند ولیکن به نظر من محسن شادی یکی از استعدادهای خوب قایقرانی بوده، هست و خواهد بود و تا زمانی که خودش بخواهد ادامه بدهد باید از وجودش استفاده شود. به نظر من هیچ اشکالی هم ندارد که با مربی خاصی تمرین کند و باید حمایتش بکنیم. هدف همه ما این است که بتوانیم نتیجه خوبی برای فدراسیون و وزرات ورزش و کمیته المپیک در مسابقات بگیریم و خود من هم تمام تلاشم را می کنم که بتواند بدون دغدغه تمریناتش را دنبال کند. حتی اگر لازم باشد در ارومیه شرایطی را برایش فراهم می کنیم که در همان جا تمرینات را انجام دهد که این بستگی به تصمیم خودش دارد. نه تنها ایشان بلکه هر استعداد دیگری که در قایقرانی وجود داشته باشد و بتواند به روند نتیجه گیری تیم کمک کند حتما به آن توجه می کنیم.