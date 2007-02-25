به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد در این اقدام که بر اساس پیشنهاد مدیر عامل خانه سینما و تصویب هیئت مدیره صورت گرفته، هر پروژه سینمایی در طول یک دوره سه ماهه به طور شبانه‌روز تحت پوشش پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت فوت یا نقص عضو قرار می‌گیرد.



کلیه اعضاء خانه سینما برای استفاده از این امکان کافی است درخواست خود را پس از عقد قرارداد با تهیه‌کننده و تائید ایشان به خانه سینما ارائه نمایند تا پس از اخذ کپی پروانه ساخت از تهیه‌کننده تحت شمول بیمه مورد نظر قرار گیرند.



پوشش‌های تکمیلی این بیمه علاوه بر هزینه‌های پزشکی و غرامت فوت یا نقض عضو عبارتند از بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری، پرداخت خسارت بدون رای دادگاه، جبران هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه، پوشش بیمه‌ای برای تهیه‌کننده یا کسانی که به نحوی بخش از کار مورد بیمه را انجام می‌دهند، پروژه‌های جنگی و پلیسی با تفکیک ریسک.

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