"روز باران" تندیس بلورین جشنواره روستا را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی 90 دقیقه ای "روز باران" که با مضمون قرآنی و اعتقادی در حوزه فیلم های معناگرا جای گرفته، به مسائل یکی از روستاهای شهر سرایان در خراسان جنوبی می پردازد.

داستان این فیلم درباره مردمی است که در یک روستا در حاشیه کویر با خشکسالی شدید و بی آبی رو به رو می شوند. اهالی روستا برای حل مشکل همه راههای دستیابی به آب را دنبال می کنند و در نهایت تنها راه نجات خود را برگزاری نماز باران می دانند و پیر و جوان دست به دعا برمی دارند و نماز باران را برگزار می کنند، غافل از اینکه در گوشه ای از روستا دو کودک یتیم در تنهایی دست به دعا برداشته اند که باران نبارد، چون سقف خانه شان در حال فرو ریختن است.

شاهرخ کیوان نیا تهیه کننده و اسماعیل براری کارگردان فیلم سینمایی "روز باران" هستند. غلامرضا بایرام منش، غلامرضا عارف نژاد، سامان خلاوه، فاطمه جوانمرد، تیمور مختاری، زینب آرامش از جمله بازیگران خراسانی این فیلم هستند. از دیگر عوامل "روز باران" می توان به تصویربردار: اَنوشا جواهری پور، صدابردار:اصغر آبگون، موسیقی: بیتا بهشتیان، تدوین: اسماعیل براری و ابراهیم کیهانی و نویسنده: حجت الاسلام دکتر محمدسعید بهمن پور اشاره کرد.