شکست سنگین پرسپولیس در ورزشگاه آزادی / دومین شکست پرگل شاگردان دنیزلی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دیدار که از ساعت 30/15 دقیقه امروز به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد تیم فوتبال پرسپولیس با نتیجه 4 بر3 مقابل پیکان تن به شکست داد.

نیمه اول این دیدار با نتیجه 2 برصفر به سود پیکان به پایان رسید. گلهای این نیمه را میثم خسروی در دقیقه 14 و محسن بیاتی نیا در دقیقه 19 به ثمر رساندند. ضمن اینکه در این نیمه کریم باقری یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در شروع نیمه دوم شاگردان مصطفی دنیزلی برای جبران این شکست وارد زمین شدند اما در کمال ناباوری این پیکان بود که در دقیقه 49 و روی غافلگیری مدافعان پرسپولیس گل سوم را به ثمر رساند. شش دقیقه بعد خطای پژمان نوری روی مهاجم پیکان با اعلام محسن ترکی خطای پنالتی شد تا محمدرضا طهماسبی گل چهارم را وارد دروازه شرخپوشان کند.

پس از این چهار گل پرسپولیس حملات زیادی را روی دروازه حریف انجام داد و بالاخره موفق شد ابتدا در دقیقه 60 توسط مهرزاد معدنچی و از روی نقطه پنالتی به گل برسد و سپس در دقیقه 84 گل دوم را توسط فراز فاطمی به ثمر برساند. در ادامه بازی بازهم این پرسپولیس بود که حملات زیادی را روی دروازه پیکان انجام داد و موفق شد در اولین دقیقه وقت های اضافه توسط کریم باقری به گل سوم دست پیدا کند اما این تیم زمان کافی را برای جبران گل عقب مانده در اختیار نداشت و در پایان با نتیجه 4 بر3 بازی را به حریف خود واگذار کرد. پرسپولیس قبل از این در دیدار هفته شانزدهم نیز در ورزشگاه آزادی به نتیجه 4 بر3 مغلوب ابومسلم شده بود و این دومین شکست سنگین و پرگل این تیم در ورزشگاه خانگی بود.

تیم فوتبال پیکان با این پیروزی 31 امتیازی شد و در کنار پرسپولیس در رده ششم قرار گرفت. تیم پرسپولیس نیز با 31 امتیاز همچنان در رده پنجم جای گرفته است.