در حاشیه دیدار تیم های پرسپولیس و پیکان

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار پرسپولیس برای جبران شکست هفته قبل مقابل استقلال اهواز به میدان رفت اما در نهایت شکست تلخ دیگری را پذیرفت.

ضمن اینکه کریم باقری کاپیتان پرسپولیس پس از چند هفته غیبت به عنوان هافبک دفاعی در ترکیب این تیم به میدان رفت که ضمن به ثمر رساندن یکی از 3 گل سرخپوشان، یک ضربه پنالتی حساس را هم از دست داد.

در زیر حاشیه های دیگر این مسابقه را می خوانید:

* قبل از آغاز مسابقه مهدی واعظی به سمت نیمکت تیم پیکان رفت و در نقطه مقابل محسن بیاتی نیا هم برای دنیزلی مربی سابقش در تیم پاس دسته گل برد.

* محمد محمدی که در ابتدای فصل از تیم پرسپولیس جدا شده بود به سمت نیمکت این تیم نرفت ولی از پشت نیمکت به سمت تماشاگران این تیم رفت و دسته گلی را به سمت آنها پرتاب کرد که تماشاگران هم به شدت این بازیکن را تشویق کردند.

* احمدرضا عابدزاده دروازه بان نامدار و پرافتخار پرسپولیس هم پس از گذشت دقایقی از مسابقه وارد ورزشگاه شد و به شدت از سوی تماشاگران مورد تشویق قرار گرفت. همچنین حسین کعبی بازیکن جدید پرسپولیس هم به شدت تشویق شد.

* افشین پیروانی مدافع اسبق تیم های پرسپولیس و پیکان و مربی فعلی تیم ملی هم در کنارعابدزاده و از جایگاه این بازی را زیر نظر گرفته بود.

* پس از آنکه پیکان دوبار دروازه پرسپولیس را باز کرد شعارهای هوادارن علیه کادرفنی و بازیکنان این تیم شنیده می شد که این شعارها در نیمه دوم بیشتر شد و حتی کار به جایی رسید که هربخش استادیوم که تیم را تشویق می کردند سایر تماشاگران با فریادهای خود از آنها انتقاد می کردند.

* تعدادی از طرفداران استقلال در ورزشگاه حضور داشتند و به شدت تیم پیکان را تشویق می کردند.

* با پایان این دیدار تماشاگران پرسپولیس با حضور در بالای جایگاه ورودی به رختکن بازیکنان را به شدت مورد انتقاد قرار دادن و شعار« بازیکن بی غیرت نمی خواهیم» را سر دادند. همچنین « دنیزلی حیا کن - پرسپولیس را رها کن» از دیگر شعارهای آنها بود.

* بازیکنان پرسپولیس در پایان بازی به سرعت و با چهره هایی بسیار ناراحت به رختکن رفتند و از مصاحبه با خبرنگاران امتناع کردند.