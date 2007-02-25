اگر از پرسپولیس اخراج شوم برایم مهم نیست/ بعضی بازیکنان پرسپولیس یار کمکی حریف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از شکست 4 بر 3 تیمش برابر پیکان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در تیم پرسپولیس وظیفه ام را انجام می دهم. به این تیم آمده ام تا وضعیت آن را سر و سامان بخشم، به این کار باور دارم و تا جایی که در توانم باشم به کارم ادامه خواهم داد.

وی ادامه داد: در صورتی که مسئولان پرسپولیس تمایل به ادامه همکاری با من نداشته باشند تصمیم آنها برایم چندان اهمیت ندارد. این برای اولین بار نیست که چنین تصمیمی برای من اتخاذ می شود. از هر تیمی که جدا شده ام به هیچ وجه ناراحت و غمگین نشدم اما همان تیم هایی که مرا از دست داده اند از جدایی دنیزلی غمگین می شوند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اذعان داشت: در خصوص این بازی کوتاه صحبت می کنم. در هر 15 سال تنها یک بار چنین اتفاقی رقم می خورد که تیمی مانند پیکان به این راحتی به گل برسد. باید بگویم در تیم پرسپولیس تنها بعضی از بازیکنان برای تیم بازی می کنند و باقی برای خود به دنبال توپ می دوند طبیعی است آنها که در خدمت تیم هستند تنها به ما کمک می کنند و باقی بازیکنان تیم حریف را یاری می رسانند.

وی با تاکید بر این نکته که شکست پرسپولیس برابر پیکان برای من بسیار دردناک بود گفت: از شکست پرسپولیس ناراحتم اما قلبا احساس ناراحتی نمی کنم زیرا هر آنچه برای آماده سازی تیم لازم بود انجام دادم. همه مردم این بازی را دیدند و حتما اذعان دارند که نتیجه بازی می توانست چیزی غیر از شکست چهار بر سه تیم ما باشد.

وی ادامه داد: نتیجه بازی روی اشتباهات فردی بازیکنان پرسپولیس که در مقابل دروازه حریف و تیم ما مرتکب شدند رقم خورد. نمی خواهم بیش از این در مورد بازی پرسپولیس ، پیکان صحبت کنم تماشاچیان همه چیزرا دیدند وتنها این موفقیت را به تیم پیکان تبریک می گویم.

دنیزلی در توجیه دلایل تعویض رابرت ساها گفت: در آن لحظه گمان می کردیم با تعویض ساها و ورود پروین به زمین روند تدافعی تیم تغییر می کند به همین خاطر نسبت به تعویض ساها اقدام کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: باور دارم که می توانم وضعیت پرسپولیس را سرو سامان بخشم اگر ذره ای در این باور شک داشتم قطعا از این تیم جدا می شدم.

وی در خصوص کنار گذاشتن پنج بازیکن از این تیم گفت: تعداد بازیکنان ما زیاد است و باید از این جمع چند بازیکن خارج شوند به همین خاطر بزودی 5 بازیکن را به تمرینات تیم فوتبال امید می فرستیم و در صورت بهبود وضعیت آنها دوباره در ترکیب تیم جابجایی به وجود می آوریم. البته تاکید می کنم در تیم من بازیکنانی که نظم تیم را رعایت نکنند هیچ جایی نخواهند داشت و عذرشان خواسته می شود.