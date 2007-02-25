بردیم ولی داوری عادلانه نبود / پرسپولیس را اروپایی شکست دادیم

مدیرعامل باشگاه پیکان با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود: تیم ما مقتدارانه مقابل پرسپولیس بازی کرد و روند بازی کاملا حکایت ازبرتری بازیکنان ما داشت ولی داوری بسیار ضعیف بود بگونه ای که تصور می شد داور نمی خواهد تیم ما برنده این بازی باشد.



وی اضافه کرد: پنالتی که به ضررتیم ما اعلام شد و یا صحنه ای که در اواخر بازی داور آفساید اعلام کرد به اعتقاد اکثر کارشناسان اشتباه بود و به نظر رسید داور بی میل نیست تا اتفاقاتی که در دیدار با صباباطری رخ داد ، تکرار شود.

ثنایی یادآور شد: تیم ما درطول فصل جاری به خاطر اشتباهات داوری امتیازات زیادی را از دست داده که بازی با ابومسلم و سپاهان اوج آنها بوده که مطمئنا اگراین اشتباهات نبود امروز جزو سه تیم بالای جدول بودیم.

مدیرعامل پیکان تصریح کرد: دلیلی ندارد زمانی که تیمی زیبا فوتبال بازی می کند و از نام و تماشاگران حریف واهمه ای ندارد ، به خاطر اشتباهات داوری لطمه ببیند. تیم ما امروز با فوتبال اروپایی خود دست به کار بزرگی زد و خوشحالم که تماشاگران فوتبال فهم پرسپولیس هم بعد از گل سوم به تشویق تیم ما پرداختند.

وی در پایان گفت : رمز موفقیت تیم ما درفصل جاری یکدلی وصمیمیت بین بازیکنان است و امروز دیدید که پیکان یک تیم واقعی بود و تمام بازیکنان مثل یک سرباز فداکار در خدمت اهداف تیمی و دستورات تاکتیکی مربیان بودند و تلاش داریم با حفظ همین روند بهترین نتیجه پیکان در تاریخ لیگ برتر را کسب کنیم .