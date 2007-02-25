نیمه اول غافلگیر شدیم/ احساسی بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس که پس از شکست برابر پیکان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در نیمه اول مقابل ضد حملات پیکان غافلگیر شدیم و به راحتی دوبار دروازه خود را بازشده دیدیم تا کارمان برای پیروزی سخت شود.

وی ادامه داد: در این بازی میانه میدان در اختیار تیم پیکان بود و آنها با استفاده از این ضعف هر کاری که دلشان خواست کردند تا در نهایت توانستند تعداد گلهای خود را افزایش دهند.

پروین همچنین تاکید کرد: درنیمه دوم هرچه فشار آوردیم نتیجه نداد زیرا حملات ما احساساتی بود و به همین دلیل توپها را یک پس از دیگری از دست دادیم.

هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس درپایان گفت: نباید دراین دیدارچنین باختی را تجربه می کردیم چون این باخت باعث شد مقابل تماشاگران تیم شرمنده شویم.

بازی دو تیم پرسپولیس و پیکان تهران که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با نتیجه 4 بر 3 به سود پیکان به پایان رسید.