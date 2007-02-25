  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۴۸

هافبک پرسپولیس پس از شکست برابر پیکان:

نیمه اول غافلگیر شدیم/ احساسی بازی کردیم

نیمه اول غافلگیر شدیم/ احساسی بازی کردیم

محمد پروین گفت: در نیمه اول مقابل ضد حملات پیکان غافلگیر شدیم تا دو مرتبه دروازه پرسپولیس باز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس که پس از شکست برابر پیکان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در نیمه اول مقابل ضد حملات پیکان غافلگیر شدیم و به راحتی دوبار دروازه خود را بازشده دیدیم تا کارمان برای پیروزی سخت شود.

وی ادامه داد: در این بازی میانه میدان در اختیار تیم پیکان بود و آنها با استفاده از این ضعف هر کاری که دلشان خواست کردند تا در نهایت توانستند تعداد گلهای خود را افزایش دهند.

پروین همچنین تاکید کرد: درنیمه دوم هرچه فشار آوردیم نتیجه نداد زیرا حملات ما احساساتی بود و به همین دلیل توپها را یک پس از دیگری از دست دادیم.

هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس درپایان گفت: نباید دراین دیدارچنین باختی را تجربه می کردیم چون این باخت باعث شد مقابل تماشاگران تیم شرمنده شویم.

بازی دو تیم پرسپولیس و پیکان تهران که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با نتیجه 4 بر 3 به سود پیکان به پایان رسید.

کد مطلب 453385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها