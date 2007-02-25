کنفرانس مدیریت دانش بتن و زلزله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر سال در کنار برگزاری همایش های سالیانه موسسه بتن بخش های متنوی مانند انتخاب استاد نمونه سال، پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر سال، مسابقه پیمانکاری، فرد فعال موسسه، سازه نمونه بتنی سال و مسابقات بین المللی دانشجویی بتن (ACI) برگزار می شود.

درهمین راستا در بخش استاد نمونه دکتر فرشاد وزین رام استاد دانشگاه صنعت آب و برق، در بخش پایان نامه های برتر هومن هور نهاد از دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت آتی ساز به عنوان پیمانکار برتر، سازمان بنیاد بتن ایران به عنوان حامی فعال، شرکت چولاب به عنوان حامی برتر،تونل رسالت و سد جگین به عنوان سازه های بتنی برگزیده، موسسه بین المللی بتن به عنوان فرد فعال موفق به کسب عنوانین برتر این همایش شدند.

همچنین در بخش مسابقات دانشجویی نیز دانشگاه صنعتی شریف به عنوان رتبه برتر در بخش معماری مسابقات استوانه بتنی، دانشگاه آزاد قزوین در بخش مقاوت فشاری، دانشگاه آزاد کرج در بخش توپ بتنی بولینگ و دانشگاه آزاد درود در بخش قاب محافظ تخم مرغ موفق به کسب رتبه های برتر همایش شدند.

این همایش توسط مرکز تحقیقات بتن "متب" و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد بتن برگزار شد.