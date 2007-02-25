از کسب این پیروزی خوشحالم/ به بازیکنانم گفته بودم فقط حمله کنند

به گزارش خبرنگارمهر، ساموئل دارابینیان پس از پیروزی 4 بر 3 تمیش برابر تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این بازی یک نبرد جذاب بود که ماحصل تلاش هر دو تیم بود. این که در یک بازی 7 گل از خط دروازه ها گذشت و تیم ها چندین موقعیت گل زنی را از دست دادند نشان دهنده کیفیت بالای بازی است.

وی ادامه داد: ما چهار گل به تیم پرسپولیس زدیم اما پیروز نشده بودیم و جذابیت فوتبال به همین خاطر است که تیم ها تا آخرین لحظه برای زدن گل تلاش می کنند. پرسپولیس نیز تا آخرین لحظه بازی به دنبال گلزنی بود.

سرمربی ارمنستانی تیم فوتبال پیکان با ابراز خوشحالی از پیروزی تیمش تاکید کرد: خوشحالم که در یک بازی خوب و درگیرانه پیروز شدیم و تماشاچیان از یک بازی جذاب لذت بردند من پیش از بازی هم از بازیکنان خواسته بودم که با میل هجومی زیاد به سمت دروازه پرسپولیس حمله کنند.

وی از اظهار نظر در خصوص تیم پرسپولیس خودداری کرد و گفت: پرسپولیس یکی از تیم های بزرگ است که تهاجمی بازی می کند. این تیم پس از آنکه چهار گل از تیم ما دریافت کرد، حملات زیادی را روی دروازه ما طراحی کرد و فشار زیادی به تیم ما وارد کرد.

دارابینیان با تعریف و تمجید از عملکرد محمد محمدی گفت: محمدی امروز خیلی خوب بازی کرد، او خود را آماده این بازی کرده بود. از او راضی ام و در روزی که تیم حریف هجومی بازی می کرد به تیم ما کمک زیادی کرد، او در بازی های گذشته نیز یکی از بهترین های ما بوده ، البته باید بگویم درتیم ما 28 بازیکن مانند محمدی وجود دارند که برای موفقیت تیم تلاش می کنند.

وی در دفاع از عملکرد تیمش پس از زدن گل چهارم گفت: پس از زدن چهار گل بازیکنان تیم ما ارضا شدند و ناخواسته دفاعی بازی کردند پرسپولیس نیز که برای داشتن حمایت هوادارانش به یک گل نیاز داشت بی مهابا حمله کرد اما در نهایت تیمی که برنده شد پیکان بود و از پیروزی تیمم خوشحالم.