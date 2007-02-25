عشق و دیگر هیچ ضبط می شود

شهریار کهن زاد ،با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سمفونی هفته آینده ، توسط ارکستر رادیو ملی اکراین، به رهبری "ولادیمیر شِیکو"ضبط خواهد شد.

این آهنگساز در تشریح محتوای این سمفونی گفت: در این اثر مفهوم "عشق" از دو دیدگاه شرق و غرب ، مورد بررسی قرار گرفته است.در واقع این سمفونی قطعه ای است در باب عشق با نگاهی دو سویه به شرق و غرب، بدون داشتن مختصات اقلیمی. به همین منظور، از غزلیات و مثنویات اسطوره عشق ورزی شرق، مولانا، و کلام اسطوره ناب عشق ورزی غرب، ویکتور هوگو، در ساخت این سمفونی استفاده شده است.

دکترکهن زاد افزود: فضای موجود در این سمفونی بیشتر موسیقایی است و از کلام در آن کمتر استفاده شده است. بخش کلامی این اثر، به زبان انگلیسی است ، تا برای همه جهانیان قابل فهم باشد و ایجاد مرز نکند. اشعار مولانا، توسط خود من به انگلیسی ترجمه شده است. البته در مورد شعر، اساسا بکارگیری واژه ترجمه، صحیح نیست ، بلکه آنچه اتفاق می افتد، تنها برداشتی از شعر است. کلام منتخب از ویکتور هوگو ، از کتاب گوژپشت نتردام اقتباس شده است.

وی در پایان گفت : سمفونی "عشق و دیگر هیچ" در دنباله سمفونی قبلی من به نام "نغمه های صلح" ، و در پاسخ به نیاز انسان به عشق ، و شکستن مرزهای غیر انسانی نوشته شده است.