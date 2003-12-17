حسين كعبي بامداد جمعه به تهران بازمي گردد

به گزارش خبرنگار"مهر" كعبي كه دو هفته پيش براي پيوستن به تيم ولوور هامپتون از تيم هاي ليگ برتر باشگاههاي انگليس به اين كشور سفر كرده بود ، بدليل شرايط نامناسب اين تيم براي به خدمت گرفتن وي و عدم توافق با مسوولان آن راهي تهران مي شود .

البته قرار است آژانسي كه كار انتقال كعبي را پيگيري مي كند همچنان مذاكرات خود را با ديگر باشگاههاي انگليسي كه خواهان به خدمت گرفتن ملي پوش تيم فولاد هستند را ادامه دهد .

بدنبال منتفي شدن انتقال كعبي به باشگاه ولوور هامپتون ، وي فردا شب از انگلستان به مقصد تهران پرواز خواهد كرد و بامداد جمعه وارد فرودگاه مهرآباد خواهد شد .

