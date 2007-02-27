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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۰

مسئول دفاتر پژوهشی حوزه های علمیه در گفتگو با مهر:

ساختار پژوهش در مدارس علمیه تدوین می شود

ساختار پژوهش در مدارس علمیه تدوین می شود

ساختار پژوهش در حوزه های علمیه سراسر کشور با هدف گسترش پژوهش در میان طلاب علوم دینی در معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در حال تدوین است.

مسئول دفاتر پژوهشی مدارس علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ساختار پژوهشی مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در حال تدوین است و تاکنون جلسات متعددی با حضور اساتید و کارشناسان در این دفتر تشکیل شده است.

حجت الاسلام زارع افزود: در این ساختار پژوهشی، نحوه حضور این دفتر در زیر مجموعه معاونت پژوهشی، شیوه تعامل با فعالیتهای آموزشی مدارس با هدف گسترش آموزش پژوهش محور در میان طلاب و بررسی نحوه حضور مسئوولین پژوهشی در مدارس علمیه به همراه دیگر اهداف در حال بررسی و تدوین است.

وی افزود: پیش بینی می شود در 6 ماه اول سال آینده این طرح به صورت نهایی تدوین شده و به صورت آزمایشی در مدارس علمیه دارای شرایط مطلوب برای فعالیتهای پژوهشی اجرا شود.

کد مطلب 453391

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