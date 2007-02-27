ساختار پژوهش در مدارس علمیه تدوین می شود

مسئول دفاتر پژوهشی مدارس علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ساختار پژوهشی مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در حال تدوین است و تاکنون جلسات متعددی با حضور اساتید و کارشناسان در این دفتر تشکیل شده است.

حجت الاسلام زارع افزود: در این ساختار پژوهشی، نحوه حضور این دفتر در زیر مجموعه معاونت پژوهشی، شیوه تعامل با فعالیتهای آموزشی مدارس با هدف گسترش آموزش پژوهش محور در میان طلاب و بررسی نحوه حضور مسئوولین پژوهشی در مدارس علمیه به همراه دیگر اهداف در حال بررسی و تدوین است.

وی افزود: پیش بینی می شود در 6 ماه اول سال آینده این طرح به صورت نهایی تدوین شده و به صورت آزمایشی در مدارس علمیه دارای شرایط مطلوب برای فعالیتهای پژوهشی اجرا شود.