خبرگزاری مهر، گروه استانها- مریم اصغری: این روزها در کنار برگزاری جشنهای چهل سالگی انقلاب اسلامی سینماگران ایران نیز سی و هفتمین جشن سینمای ایران را جشن میگیرند.
در سالهای گذشته همیشه یکی از مطالبات و انتظارات مردم هنردوست ایران به ویژه استان گیلان نمایش همزمان این فیلمها در سطح شهرهای مختلف کشور بود که خوشبختانه با برنامهریزی و تصمیم مسئولان این مهم نیز محقق و چندسالی است که مردم سایر استانها نیز میتوانند همراه با پایتختنشینان به تماشای این فیلمها نشسته و خود را در بطن جشنواره احساس کنند.
شش سال پیش بود که مردم هنردوست گیلان که هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون آن نقش مهمی در توسعه و رشد سینما و تلویزیون ایران داشتهاند با اهتمام مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان موفق به تماشای این فیلمها در یکی از سینماهای شهر رشت شدند.
سال گذشته نوع فیلمهای اکران شده به گونهای بود که به گفته خود مسئولان اداره کل ارشاد استقبال عمومی خارج حد تصور بوده و حتی برای برخی از فیلمها سانسهای فوق العاده تدارک دیده شد.
مدیرکل ارشاد گیلان بعد از پایان اکران فیلمهای فجر درسال گذشته درگفتگویی با خبرنگار مهر با اعلام حضور ۱۲ هزار گیلانی برای تماشای فیلمهای در سینما میرزا کوچک رشت، اظهارکرد: لاتاری، مصادره، عرق سرد و تنگه ابوقریب از پربینندهترین فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در استان گیلان بود.
امسال نیز همانند سال گذشته افتتاحیه و اکران همزمان فیلمهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۱۱ بهمن ماه امسال با حضور مسئولان اداره کل ارشاد گیلان، هنرمندان و هنردوستان این استان و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در پیاده راه فرهنگی این شهر برگزار شد. به گفته مسئولان اداره کل ارشاد گیلان با توجه به اینکه روزهای ابتدایی اکران فیلمها در رشت سپری می شود استقبال مردم از فیلمها چه در بخش سودای سیمرغ و چه سینمای کودک خوب بوده است.
۱۵ فیلم جشنواره فجر در گیلان اکران می شوند
معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد گیلان با اشاره به اینکه هماهنگیهای لازم برای اکران همزمان فیلمهای جشنواره سی و هفتم در استان از دو ماه پیش آغاز شد به خبرنگار مهر گفت: در همین راستا ستادی در اداره کل ارشاد گیلان با حضور بخشهای مرتبط تشکیل شد.
سید امیر مصباح با بیان اینکه امسال در ابتدا براساس تصمیمگیری انجام شده قرار بود ۱۲ فیلم جشنواره در استان گیلان اکران شود، افزود: بعد از رایزنی با مسئولان ستاد برگزاری جشنواره ۱۵ فیلم اعم از بیست و سه نفر، درخونگاه، روزهای نارنجی، ایده اصلی، بنفشه آفریقایی، پالتو شتری، جان دار، سال دوم دانشکده من، سرخپوست، سمفونی نهم، شبی که ماه کامل شد، طلا، غلامرضا تختی، ناگهان درخت و مدیترانه برای اکران در گیلان تعیین شد.
براساس آمارها تاکنون بیش از ۴ هزار گیلانی از نزدیک فیلمهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را دیدهاندمصباح به اتمام پیش فروش بلیت برای برخی فیلم ها و سانسها اشاره و بیانکرد: با توجه به تعطیلی دو روزه جشنواره فیلم فجر به دلیل ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) امکان در نظر گرفتن سانسهای فوق العاده برای برخی از فیلمهایی که با اقبال بیشتری از سوی تماشاگران همراه بوده وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه براساس آمار تاکنون بیش از ۴ هزار گیلانی از نزدیک فیلمهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را دیدهاند، به اکران ۵ فیلم ویژه دانشآموزی نیز اشاره کرد و گفت: اکران این فیلمها از۱۳ الی ١٧ بهمنماه امسال ساعت ٩ صبح در سینما میرزا کوچک رشت بوده است.
مصباح افزود: فیلمهای ناگهان درخت، طلا، سرخپوست و شبی که ماه کامل شد بیشترین تماشاگر را به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه لکنت، پاستاریونی، بنیامین، ضربه فنی و آخرین داستان فیلمهای بخش کودک است، ادامه داد: نمایش این فیلمها رایگان بوده و براساس هماهنگیهای انجام شده فقط دانشآموزان مدارس در قالب اردو به تماشای این فیلمهای نشستهاند که در روزهای گذشته استقبال بسیار بالا بوده و برای روزهای آینده نیز مدارس برای حضور دانش آموزان در سینما و تماشای این فیلمهای رزرو کردهاند.
در انتخاب و تعداد فیلم ها دخالتی نداشتیم
معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره فیلم بزرگترین اتفاق حوزه سینمای ایران است، افزود: هنرمندان گیلانی در حوزه سینمای ایران همیشه درخشان بودهاند.
وی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: استان گیلان در زمینه جذب تماشاگر مانند سایر استانها با چالش مواجه نیست. گاهی استقبال آنقدر زیاد است که ما شرمنده مردم استان می شویم.
مصباح همچنین به نوع انتخاب فیلم و یا تعداد فیلمها برای اکران در استانها اشاره و یادآورشد: در این زمینه استانها هیج اعمال نظری نمی توانند انجام دهند و انتخاب فیلم و تعداد آن بر عهده ستاد برگزاری جشنواره است.
اکران فیلمها جشنواره فجر در استانها اتفاقی فرخنده است
این روزها اکثر هنردوستان و هنرمندان و گاهی مسئولان دستگاههای مختلف استان گیلان با حضور در سینما میرزا کوچک رشت از نزدیک و در کنار خانواده فیلمهای جشنواره را تماشا میکنند. صدا و سیمای استان گیلان نیز از اولین روز اکران فیلمها در این سینما با برنامه سینما چهل به صورت زنده حواشی برگزاری این جشنواره در استان را پوشش می دهد.
نادر معصومی یکی از سینماگران گیلانی است که با وی درباره اثرات اکران فیلمهای جشنواره فجر در استان گفتگو کردم که وی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: انتقال و اکران فیلمها به مراکز استانها اتفاقی فرخنده است.
وی افزود: اینکه بتوانیم فیلمها را قبل از اکران عمومی و رسمی آن تماشا و قضاوت کنیم حرکت خوبی است، عدم اکران این فیلمها در سطح استانها سبب شده بود که علاقهمندان به حوزه هنر سینما برای تماشای فیلمها هزینه زیادی متحمل و به تهران سفر کنند.
امسال شاهد پدیدهها و فیلم اولیهای جالب و جذابی چه به لحاظ متحوا و چه از نظر ساختاری و مهندس ساخت در آثار هستیم و کارهای زیبایی ساخته شده که در حال اکران استمعصومی در ادامه در پاسخ به این سوال که سطح فیلمهای امسال جشنواره چگونه است به خبرنگار مهر گفت: امسال شاهد پدیدهها و فیلمهای اولی جالب و جذابی چه به لحاظ متحوا سازی و چه از نظر ساختاری و مهندس ساخت در آثار هستیم و کارهای زیبایی ساخته شده که در حال اکران است.
فیلمها از سطح بالایی برخوردارند
وی با بیان اینکه باید همه فیلمها را تماشا و سپس درباره آنها قضاوت کرد، افزود: آثاری که من در این دوره از جشنواره تماشا کردم جالب بوده و نشان دهنده دقت نظر هیئت انتخاب و دبیرخانه جشنواره فیلم فجر در گزینش کارها و نمایش آنهاست.
هنرمند گیلانی با اشاره به اینکه شخصا برای بنده رقابت و انتخاب فیلم بهتر اهمیت چندانی ندارد، تصریح کرد: البته طبیعتا هیئت داوران با تماشای فیلم، آن دسته از آثاری را که شایسته و در خور تقدیر و دریافت جایزه در بخشهای مختلف باشند را انتخاب خواهند کرد. فیلمهایی که بنده در روزهای گذشته تماشا کردهام از سطح بالایی برخوردار بوده و به عقیده من شایسته دریافت جوایز این دوره از جشنواره هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه داوری سلیقه شخصی نیز تأثیرگذار است، ادامه داد: در این میان برخی از فیلمها از نگاه من خوب ولی از نگاه داوران مطلوب نیست. در مجموع می توان گفت تمامی فیلمهای منتخب و اکران شده در سینما میرزا کوچک رشت قابلیت دریافت جایزه را دارند.
معصومی با اشاره به اینکه فیلم ها را باید از نظر سطح مخاطبپذیری در محتوا سنجید، افزود: بیننده امروز سینما بسیار هوشیار و آشنا به مسائل روز سینما بوده و قضاوتهای خوبی انجام می دهند در این میان فیلمی موفقتر خواهد بود که به لحاظ محتوایی مخاطب بیشتری جذب کند.
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