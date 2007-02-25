حضور طراحان گرافیک ایران در دوسالانه پوستر جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد در دومین دوسالانه بینالمللی پوستر جهان اسلام که با مشارکت هنرمندان ایران و جهان برگزار میشود، اکثر چهرههای شاخص، پیشرو و جریانساز گرافیک ایران از نسلهای مختلف حضور دارند.
در این دوسالانه اساتید برجستهای چون قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، فرشید مثقالی، طراحان نسلهای بعد چون فتحالله مرزبان، ساعد مشکی، مسعود نجابتی، داریوش مختاری، امرالله فرهادی، بیژن صیفوری، فرزاد ادیبی، مجید عباسی و ... جمع کثیری از طراحان نسل پنج گرافیستهای ایرانی حضور دارند. این دوسالانه با مشارکت گسترده هنرمندان داخلی و خارجی و استقبال وسیع از آن در سطح بینالمللی میتواند نویدبخش احیاء جریانی از تعامل و ارتباط نزدیکتر هنرمندان جهان اسلام باشد.
دوسالانه پوستر جهان اسلام هم اکنون مراحل پایانی انتخاب آثار را میگذراند و هیئت انتخاب آثار این دوسالانه را مصطفی اسداللهی، صداقت جباری، مهدی حسینی، حبیبالله صادقی و مصطفی گودرزی تشکیل میدهند.
در دومین دوسالانه بینالمللی پوستر جهان اسلام جامعه طراحان گرافیک ایران و پیشکسوتان این هنر حضوری فعال و چشمیگر دارند.
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