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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۳

مدیرکل حج و زیارت کرمانشاه:

پیش ثبت‌نام عتبات ‌عالیات نوروزی تا ۲۲ بهمن تمدید شد

پیش ثبت‌نام عتبات ‌عالیات نوروزی تا ۲۲ بهمن تمدید شد

کرمانشاه_ مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: پیش ثبت‌نام اعزام متقاضیان عتبات عالیات نوروزی تا روز ۲۲ بهمن‌ماه تمدید شد.

حامد دارابی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش ثبت‌نام عتبات نوروزی برای متقاضیان اعزام تا ساعت ۱۶ روز ۲۲ بهمن تمدید شد، اظهار داشت: این سفرها از ۲۴ اسفند تا ۸ فرودین انجام‌ می‌شود.

وی افزود: در این روزها شاهد استقبال بسیار چمشگیر مردم در پیش ثبت‌نام اعزام به عتبات بودیم که با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام ناچار به انجام قرعه کشی برای اعزام افراد ثبت‌نامی در ایام نوروز هستیم.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته ۳۰ کاروان در ایام نوروز به عتبات عالیات اعزام شدند و امسال نیز درصدد افزایش این سهمیه هستیم.

وی گفت: در حال حاضر سازمان حج و زیارت درصدد رایزنی با بانک مرکزی برای تهیه ارز با قیمت کمتری است تا شاهد افزایش قیمت سفرهای نوروزی عتبات عالیات نباشیم.

دارابی همچنین با اشاره به اجرای طرح ابرار افزود: مردم استان کرمانشاه طی دو ماه گذشته استقبال خوبی از سفرهای ارزان قیمت که در قالب طرح ابرار انجام می شود داشته اند و برهمین مبنا تقاضای سهمیه  اعزام کاروان‌های دیگری در ماه های اسفند و فروردین را داریم.

وی بیان کرد: ۶ کاروان در دی ماه و ۱۲ کاروان در بهمن ماه در قالب طرح ابرار به عتبات عالیات اعزام شدند.

کد مطلب 4533942

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