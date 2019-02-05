  1. استانها
  2. قم
۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۸

رئیس دانشگاه قم:

نیازهای عمرانی و صنعتی قم به دانشگاه‌های استان واگذار شود

نیازهای عمرانی و صنعتی قم به دانشگاه‌های استان واگذار شود

قم - رئیس دانشگاه قم به ارتباط ساختارمند دانشگاه، صنعت و جامعه اشاره کرد و گفت: نیازهای عمرانی و صنعتی استان به جای واگذاری به استان‌های دیگر به دانشگاه‌های قم ارجاع داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکر دیرباز شامگاه دوشنبه در نشست خبری که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در مصلای قم برگزار شد اظهار کرد: شهر مقدس قم قبل از انقلاب فقط یک واحد دانشگاهی آن هم به عنوان مجتمع آموزش عالی وابسته به دانشگاه تهران داشته است.

وی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی اولین اقدامی که انجام شد این بود که با توجه به اینکه کشور به قضات شایسته و انقلابی و کاردان و دبیران دینی نیاز دارد، مدرسه عالی، تربیتی و قضایی قم توسط شهیدان آیت الله شهید بهشتی و باهنر و چند نفر دیگر از علما تأسیس شد که بعدها این مدرسه به دانشگاه ارتقا یافت.

رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه دانشگاه قم حدود ۱۰ هزار دانشجو، ۳۰۰ هیئت علمی و ۶ دانشکده دارد، گفت: ۳۵ رشته کارشناسی، ۶۶ رشته کارشناسی ارشد و ۳۷ رشته دکتری در دانشگاه قم وجود دارد و ۴۱۴ آزمایشگاه فیزیک، ۹ آزمایشگاه شیمی، ۱۴ آزمایشگاه زیست، ۱۴ کارگاه صنایع، ۵ آتلیه معماری و بسیاری بخش‌های دیگر در دانشگاه قم وجود دارد.

وی ادامه داد: از امتیازات مهم دانشگاه قم این است که بخش خواهران به دست خود آنها اداره می‌شود که این می‌تواند در کشور الگو باشد.

حجت الاسلام دیرباز تصریح کرد: قبل از انقلاب به استان قم به چشم استانی که بتواند در زمینه تکنولوژی و فناوری‌های نوین قدم بردارد نگاه نمی‌شد و توسعه قم را فقط در زمینه علوم انسانی می‌دیدند در حالی که در دانشگاه قم از همان اوایل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه راه اندازی شد.

عضو مجلس خبرگان گفت: دانشگاه در ابعاد مختلف پیشرفت و توسه داشته و محل امنی برای پرورش انسان‌های شایسته و  در تراز انقلاب ایجاد کرده است.

وی بر لزوم نهادینه کردن رابطه بین صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: باید این ارتباط به صورت هدفمند و ساختارمند ایجاد شود چرا که ایجاد چنین ساختاری می‌تواند به صنعت و دانشگاه در رفع نیازهای جامعه کمک کند.

حجت الاسلام دیرباز به ارتباط ساختارمند میان دانشگاه، صنعت و جامعه اشاره کرد و گفت: نیازهای عمرانی و صنعتی استان به جای واگذاری به استان‌های دیگر باید به دانشگاه‌های قم ارجاع داده شود.

فعالیت بیش از ۸۰ شرکت دانش بنیان در دانشگاه قم 

معاون اداری و مالی دانشگاه قم نیز در این نشست خبری اظهار داشت: با همه توطئه‌های دشمن توانستیم از گردنه‌های پر پیچ و خم عبور کنیم و به چهل سالگی انقلاب برسیم.

حسین رضا گندم‌کار افزود: یکی از ویژگی‌های دانشگاه قم این است که به نوعی همزاد با انقلاب اسلامی است و پایه و اساس دانشگاه بر ارزش‌های ملی، دینی، انقلابی و تربیتی و ولایی استوار بوده است.

وی ابراز کرد: دانشگاه قم با محوریت حوزه تشکیل شده و بنیانگذارانش شهدای انقلاب و مدیران ارشد آن فقهای بزرگ بودند.

معاون اداری و مالی دانشگاه قم با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰ مرکز آموزش عالی در این استان مشغول فعالیت علمی و تربیت دانشجویان است، گفت: مأموریت دانشگاه قم استاتی، منطقه‌ای و حتی بین المللی دیده شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰۰ عضو هیئت علمی تمام وقت با نزدیک به ۶۵۰ عضو در دانشگاه قم فعال است افزود: دانشگاه قم تحصیلات تکمیلی محور است و در طرح آینده جزو ده دانشگاه برتر خواهد بود.

گندم‌کار بیان گرد: بیش از ۸۰ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه مستقر هستند و در رشته حقوق رتبه ۵ کشور و رتبه یک دانشگاه‌های خارج از مرکز را دارا است.

کد مطلب 4533955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها