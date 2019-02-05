به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکر دیرباز شامگاه دوشنبه در نشست خبری که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در مصلای قم برگزار شد اظهار کرد: شهر مقدس قم قبل از انقلاب فقط یک واحد دانشگاهی آن هم به عنوان مجتمع آموزش عالی وابسته به دانشگاه تهران داشته است.
وی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی اولین اقدامی که انجام شد این بود که با توجه به اینکه کشور به قضات شایسته و انقلابی و کاردان و دبیران دینی نیاز دارد، مدرسه عالی، تربیتی و قضایی قم توسط شهیدان آیت الله شهید بهشتی و باهنر و چند نفر دیگر از علما تأسیس شد که بعدها این مدرسه به دانشگاه ارتقا یافت.
رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه دانشگاه قم حدود ۱۰ هزار دانشجو، ۳۰۰ هیئت علمی و ۶ دانشکده دارد، گفت: ۳۵ رشته کارشناسی، ۶۶ رشته کارشناسی ارشد و ۳۷ رشته دکتری در دانشگاه قم وجود دارد و ۴۱۴ آزمایشگاه فیزیک، ۹ آزمایشگاه شیمی، ۱۴ آزمایشگاه زیست، ۱۴ کارگاه صنایع، ۵ آتلیه معماری و بسیاری بخشهای دیگر در دانشگاه قم وجود دارد.
وی ادامه داد: از امتیازات مهم دانشگاه قم این است که بخش خواهران به دست خود آنها اداره میشود که این میتواند در کشور الگو باشد.
حجت الاسلام دیرباز تصریح کرد: قبل از انقلاب به استان قم به چشم استانی که بتواند در زمینه تکنولوژی و فناوریهای نوین قدم بردارد نگاه نمیشد و توسعه قم را فقط در زمینه علوم انسانی میدیدند در حالی که در دانشگاه قم از همان اوایل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه راه اندازی شد.
عضو مجلس خبرگان گفت: دانشگاه در ابعاد مختلف پیشرفت و توسه داشته و محل امنی برای پرورش انسانهای شایسته و در تراز انقلاب ایجاد کرده است.
وی بر لزوم نهادینه کردن رابطه بین صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: باید این ارتباط به صورت هدفمند و ساختارمند ایجاد شود چرا که ایجاد چنین ساختاری میتواند به صنعت و دانشگاه در رفع نیازهای جامعه کمک کند.
حجت الاسلام دیرباز به ارتباط ساختارمند میان دانشگاه، صنعت و جامعه اشاره کرد و گفت: نیازهای عمرانی و صنعتی استان به جای واگذاری به استانهای دیگر باید به دانشگاههای قم ارجاع داده شود.
فعالیت بیش از ۸۰ شرکت دانش بنیان در دانشگاه قم
معاون اداری و مالی دانشگاه قم نیز در این نشست خبری اظهار داشت: با همه توطئههای دشمن توانستیم از گردنههای پر پیچ و خم عبور کنیم و به چهل سالگی انقلاب برسیم.
حسین رضا گندمکار افزود: یکی از ویژگیهای دانشگاه قم این است که به نوعی همزاد با انقلاب اسلامی است و پایه و اساس دانشگاه بر ارزشهای ملی، دینی، انقلابی و تربیتی و ولایی استوار بوده است.
وی ابراز کرد: دانشگاه قم با محوریت حوزه تشکیل شده و بنیانگذارانش شهدای انقلاب و مدیران ارشد آن فقهای بزرگ بودند.
معاون اداری و مالی دانشگاه قم با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰ مرکز آموزش عالی در این استان مشغول فعالیت علمی و تربیت دانشجویان است، گفت: مأموریت دانشگاه قم استاتی، منطقهای و حتی بین المللی دیده شده است.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰۰ عضو هیئت علمی تمام وقت با نزدیک به ۶۵۰ عضو در دانشگاه قم فعال است افزود: دانشگاه قم تحصیلات تکمیلی محور است و در طرح آینده جزو ده دانشگاه برتر خواهد بود.
گندمکار بیان گرد: بیش از ۸۰ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه مستقر هستند و در رشته حقوق رتبه ۵ کشور و رتبه یک دانشگاههای خارج از مرکز را دارا است.
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