‌تفکر شیعه و شعر دورة صفوی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بررسی آثار ادبی زبان پارسی نشان می‌دهد که ادبیات کهن و سابقه‌دار ما به اقتضای شرایط مختلف، کم و بیش از همة عوامل تأثیر پذیرفته و به گونه‌های مختلف در تشکیل زمینه‌های آن مؤثر بوده‌ است و از این میان، نقش مذهب و تفکرات و اعتقادات دینی به مراتب بیش از دیگر موارد خود نمایی می‌کند، چنانکه تأثیر تفکر نحله‌‌ها و فرقه‌های اسلامی و به‌خصوص ذوق و اندیشة مشربهای عرفانی را در اکثر متون ادبیات فارسی می‌توان بی‌پرده مشاهده کرد.

ورود تفکرات اسلامی یا غیراسلامی و بینشهای شیعی یا غیرشیعی و به‌ طور کلی هر نوع اندیشه و تفکر، در صحنة علم و ادب و فرهنگ، وابستگی مستقیم با عقاید صاحبان آثار علمی و ادبی و همچنین اعتقادات حامیان آنها، یعنی زمامداران روزگار آنان، داشته است و اندیشه‌ها و نظریاتی که آنها ابراز می‌کرده‌اند، با پشتوانة این دو عامل مهم می‌توانسته‌ است عرض اندام نماید و رشد و گسترش داشته باشد.

اگر سوی این دو عامل به یک جهت می‌بود، ترقی و تکامل عقیدة مورد توافق طرفین به‌نحو چشمگیری رو به گسترش و نمو می‌نهاد و با این شرایط در تمام نهادهای اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌گذاشت و اگر طرفین در تعارض و تقابل یکدیگر قرار می‌گرفتند، اعتقادات باز هم به صورتهای دیگر بروز می‌کرد و تا آنجا که محدودیتها اجازه می‌داد، به هر حال به طور مستقیم یا غیرمستقیم عرضه می‌شد.

از این رو تفکر شیعی در ادبیات ما آن حضور مطلوب و آرمانی خود را پیدا نکرد و آنچه در این‌باره از آنان بر جای مانده در واقع اظهار فضل هایی است که در قالب اشعار تعلیمی، حماسی، مدایح و مراثی ائمه علیهم‌السلام سروده شده ا‌ست.

محور اساسی کتاب حاضر بر این بوده است که تفکر شیعی در آثار منظوم این دوره مطالعه و بررسی گردد و ضمن ارزیابی کم وکیف آنها مشخص شود که این تفکر خاص در شعر شاعران شیعی‌مذهب به چه میزان است.

در مراجعه به دیوانهای شعر این دوره و کندوکاو در اشعار مندرج در آنها متوجه خواهیم شد که اولاً موضوعات مذهبی نسبت به دیگر مطالب به مقدار بسیار اندک در این آثار منعکس شده است و اکثر شاعران، بیشتر فعالیت و کوشش و استعداد خود را در زمینه‌های دیگر به کار برده‌اند؛ ثانیاً اغلب موضوعات مذهبی و دینی، مطالب تکراری و تقلیدی است که پیامی خاص را که منبعث از مکتب و عقاید راسخ باشد در بر ندارد و به‌خصوص تفکرات اصیل شیعی، آن‌گونه که شایسته است، جز در شعر دو سه شاعر غیرحرفه‌ای، در کمترجایی انعکاس یافته است.

به‌طور کلی می‌توان گفت که مذهب شیعه و تفکر خاص و اصیل آن به عنوان یک موضوع اساسی، در شعر این دوره کمتر مطرح بوده و آنچه بیش از هر چیز شاعران این عصر را به خود مشغول می‌داشته، از مقوله و موضوعی دیگر بوده که در فصول این رساله مفصل دربارة آن بحث و اظهار نظر شده است. به همین علت بیشتر مباحث این تحقیق به صورتی تدوین و طراحی شده است که بتوان آنها را در تبیین و شناخت زمینه‌هایی که منجر به تأثیر کمتر تفکر شیعی در شعر این دوره شده، به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار داد.

کتاب حاضر از از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول زمینه‌ها وعوامل ایجاد مذهب شیعه در عصر صفویه و در بخش دوم بررسی تفکر شیعه در شعر دورة صفویه بررسی می شود.