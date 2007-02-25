کشته و زخمی شدن 96 نفر در حملات مختلف درعراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی "الحره"، یک فرد انتحاری حامل کمربند انفجاری با منفجر کردن خود در ورودی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه "المستنصریه" بغداد، دستکم 40 نفر را کشته و 35 نفر دیگر را زخمی کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز ازعراق گزارش داد: انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در نزدیک سفارتخانه ایران در مرکز بغداد به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر منجر شد.

نیروهای امنیتی عراق همچنین از انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در منطقه شیعه نشین "الکراده" شهر بغداد و زخمی شدن دستکم پنج غیرنظامی خبر دادند.

اصابت گلوله های خمپاره به منطقه شیعه نشین "ابودتشیر" درجنوب غربی بغداد نیز دو زخمی برجای گذاشت و یک افسر پلیس عراق از انفجار بمب در محله "الضباط" شهر کرکوک و کشته شدن دو کارگر و زخمی شدن یک نفر دیگر خبر داد.

یک افسر پلیس عراق در شهر موصل نیز گفت که افراد مسلح ناشناس یک عضو برجسته حزب بعث منحله سابق عراق را در محله "فلسطین" این شهر کشتند و یک منبع پلیس عراق از کشف دو جسد در نزدیک یک مرکز ایست و بازرسی پلیس در ناحیه "سلیمان بک" در 80 کیلومتری شرق تکریت خبر داد.