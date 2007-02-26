به گزارش خبرنگارمهر، کاروان تیم فوتبال استرالیا شامل 30 بازیکن وهمراه ساعت 35/9 دقیقه روزسه شنبه ازدوبی وارد فرودگاه امام خمینی تهران خواهد شد تا پس از یک جلسه استراحت، خود را برای دیدار روزچهارشنبه مقابل تیم امید ایران آماده کنند .
تیم استرالیا بلافاصله پس از ورود به ایران راهی هتل لاله تهران محل اسکان خود خواهد شد. تیم استرالیا درحال حاضر در شهر دوبی اردوی تدارکاتی خود را برپا کرده و قراراست پس ازدریافت ویزا از سفارت ایران راهی کشورمان شود .
دیدارتیم های فوتبال امید ایران و استرالیا درچارچوب مسابقات مقدماتی المپیک پکن روز چهارشنبه 9 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد. این دیدار را چهار داورقطری قضاوت خواهند کرد.
/ برای دیدار با تیم فوتبال امید کشورمان/
تیم فوتبال امید استرالیا سه شنبه وارد تهران می شود
تیم فوتبال امید استرالیا به منظور انجام نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی المپیک پکن مقابل ایران ،صبح روز سه شنبه وارد تهران خواهد شد .
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