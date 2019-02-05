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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۱

سخنگوی ائتلاف «الفتح» عراق:

سخنان ترامپ علیه ایران نامناسب و غیر مسئولانه است

سخنان ترامپ علیه ایران نامناسب و غیر مسئولانه است

سخنگوی ائتلاف «الفتح» سخنان دونالد ترامپ علیه ایران را نامناسب و غیر مسئولانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف «الفتح» اعلام کرد که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نامناسب و غیر مسئولانه بوده است.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل پارلمان عراق در آغاز دور جدید جلسات خود ابتدا قانون خروج نظامیان آمریکایی از عراق را بررسی خواهد کرد.

الاسدی تصریح کرد: قانون اساسی عراق استفاده از خاک این کشور برای حمله یا ضرر رساندن به هر کشور همسایه را رد می کند. مطرح شدن چنین سخنانی از سوی ترامپ تحریک کننده و نامناسب است.

ترامپ به تازگی اعلام کرده بود که قصد دارد نظامیان آمریکایی را برای زیر نظر داشتن ایران در عراق باقی نگه دارد.

کد مطلب 4534004

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