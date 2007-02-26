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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۰۶

/ اسکار هفتاد و نهم ـ 7 /

فهرست کامل برندگان اسکار 2007

فهرست کامل برندگان اسکار 2007

هفتاد و نهمین دوره مراسم اسکار که از ساعاتی پیش در کداک تیه‌تر لس آنجلس آغاز شده بود، با معرفی برندگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست کامل اسامی برندگان اسکار 2007 به این شرح است:

بهترین فیلم: "مردگان" ـ گراهام کینگ

سایر نامزدها: "بابل"، "لیتل میس سانشاین"، "نامه‌هایی از ایوو جیما" و "ملکه"

لئوناردو دی‌کاپریو و جک نیکلسن در "مردگان"

بهترین کارگردان: مارتین اسکورسیزی ـ ‌"مردگان"

سایر نامزدها: کلینت ایستوود ـ "نامه هایی از ایوو جیما"، استفن فریرز ـ "ملکه"، الخاندرو گونزالز ایناریتو ـ "بابل" و پل گرینگرس ـ‌ "یونایتد 93"

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: "لیتل میس سانشاین" ـ مایکل آرنت

سایر نامزدها: "بابل" ـ گی یرمو آریاگا، "نامه هایی از ایوو جیما" ـ آیریس یاماشیتا و پل هاگیس،‌ "هزارتوی پن" ـ گی یرمو دل تورو و "ملکه" ـ پیتر مورگان

بهترین فیلمنامه اقتباسی: "مردگان" ـ ویلیام موناهان

سایر نامزدها: "بورات" ـ ساشا بارون کوهن، آنتونی هاینز، پیتر بینهام، دان میزر و تاد فیلیپس، "بچه‌های مردان" ـ دیوید آراتا، آلفونسو کوارون، مارک فرگوس، تیموتی سکستن و هاک آستبی، "بچه‌های کوچک" ـ تاد فیلد و تام پروتا و "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی" ـ پاتریک ماربر

بهترین بازیگر مرد: فورست ویتکر ـ "آخرین پادشاه اسکاتلند"

سایر نامزدها: لئوناردو دی کاپریو ـ "الماس خونین"، رایان گاسلینگ ـ‌ "نیمه نلسن"، پیتر اوتول ـ "ونوس" و ویل اسمیت ـ "در جستجوی خوشبختی"

بهترین بازیگر زن: هلن میرن ـ "ملکه"

سایر نامزدها: پنه لوپه کروز ـ "بازگشت"، جودی دنچ ـ "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، مریل استریپ ـ "شیطان پردا می‌پوشد" و کیت وینسلت ـ "بچه های کوچک"

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: آلن آرکین ـ "لیتل میس سانشاین"

سایر نامزدها: جکی ارل هیلی ـ "بچه‌های کوچک"، جیمون هونسو ـ "الماس خونین"، ادی مرفی ـ "دختران رویایی" و مارک والبرگ ـ "مردگان"

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: جنیفر هادسن ـ "دختران رویایی"

سایر نامزدها: آدریانا بارازا ـ "بابل"، کیت بلانشت ـ "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، آبیگیل برسلین ـ "لیتل میس سانشاین" و رینکو کیکوچی ـ‌ "بابل"

بهترین فیلم انیمیشن: "خوش قدم" ـ جرج میلر

سایر نامزدها: "خودروها" ـ جان لسه تر و جو رنفت و "خانه هیولا" ـ گیل کنان

بهترین طراحی صحنه: "هزارتوی پن" ـ یوجینیو کابایرو و پیلار روولتا

سایر نامزدها: "دختران رویایی" ـ جان میر و نانسی های، "شبان خوب" ـ جینی اوپوال، گرچن رو و لزلی ای. رولینز، "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" ـ ریک هاینریش و چریل کاراسیک و "پرستیژ" ـ ناثان کرولی و جولی اوچیپینتی

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: "زندگی دیگران" ـ آلمان ـ فلورین فن هنکل دانرزمارک

سایر نامزدها: "بعد از عروسی" ـ دانمارک، "روزهای افتخار" ـ‌ الجزایر، "آب" - کانادا و "هزارتوی پن" ـ مکزیک

بهترین فیلمبرداری: گی‌یرمو ناوارو ـ "هزارتوی پن"

سایر نامزدها: ویلموش زیگموند ـ "کوکب سیاه"، امانوئل لوبسکی ـ "بچه‌های مردان"، دیک پوپ ـ "شعبده باز" و والی فایستر ـ "پرستیژ"

بهترین جلوه‌های بصری: "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" ـ جان نول، هال هیکل، چارلز گیبسن و آلن هال

سایر نامزدها: "پوزیدون" و "بازگشت سوپرمن"

بهترین طراحی لباس: "ماری آنتوانت" ـ میلنا کانونرو

سایر نامزدها: "نفرین گل طلایی" ـ یی چانگ مان، "شیطان پرادا می‌پوشد" ـ پاتریشیا فیلد، "دختران رؤیایی" ـ شارن دیویس و "ملکه" ـ کانسولاتا بویل

بهترین مستند بلند: "یک حقیقت تلخ" ـ دیویس گاگنهایم

سایر نامزدها: "ما را از شیطان رها کن" ـ امی برگ و فرانک دانرل، "عراق تجزیه‌شده" ـ جیمز لانگلی، "اردوگاه عیسی" ـ هیدی اوینگ و ریچر گریدی و "کشور من، کشور من" ـ لورا پویتراس و جوسلین گلاتزر

بهترین مستند کوتاه: "خون منطقه یینگژو" ـ روبی یانگ و تامس لنون

سایر نامزدها: "زندگی بازیافت شده" ـ لزلی ایورکز و مایک گلد، "تمرین یک رویا" ـ کارن گودمن و کرک سایمن و "دو دست" ـ ناثانیل کان و سوزان رز بر

بهترین تدوین: "مردگان" ـ تلما شونمیکر

سایر نامزدها: "بابل" ـ استفن میریون و داگلاس کرایس، "الماس خونین" ـ استیون رزنبلام، "بچه‌های مردان" ـ الکس ردریگز و آلفونسو کورارون و "یونایتد 93" - کلر داگلاس، کریستوفر روز و ریچارد پیرسن

بهترین صداگذاری: "دختران رؤیایی" ـ مایکل مینکلر، باب بیمر و ویلی برتن

سایر نامزدها: "آپوکالیپتو"، "الماس خونین"، "پرچم های پدران ما" و "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده"

بهترین تدوین صدا: "نامه‌هایی از ایوو جیما" ـ آلن رابرت موری و باب آسمان

سایر نامزدها: "آپوکالیپتو"، "الماس خونین"، "پرچم‌های پدران ما" و "دزدان دریای کارائیب:سینه مرد مرده"

بهترین موسیقی: "بابل" ـ گوستاوو سانتائولایا

سایر نامزدها: "آلمانی خوب" ـ‌ تامس نیومن، "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی ـ فیلیپ گلس، "هزارتوی پن" ـ خاویر ناوارته و "ملکه" ـ الکساندر دسپلت

بهترین ترانه: "باید از خواب بلند شوم" از فیلم "یک حقیقت تلخ" ـ ملیسا اتریج

سایر نامزدها: "گوش کن" از فیلم "دختران رویایی"، "حتماً دوستت دارم" از فیلم "دختران رویایی"، "شهر ما" از فیلم "خودروها" و "صبر" از فیلم "دختران رویایی"

بهترین چهره‌پردازی: "هزارتوی پن" ـ دیوید مارتی و مونتسه ریب

سایر نامزدها: "آپوکالیپتو" و "کلیک"

بهترین فیلم کوتاه (انیمیشن): "شاعر دانمارکی" ـ توریل کو

سایر نامزدها: "دزدیده شده" ـ گری رایدستورم، "دختر کبریت فروش" ـ راجر آلرز و دان هان، "استاد"، ژزا ام. توث و "فرصتی برای فندق نیست" ـ کریس رنو و میشل تورمیه

بهترین فیلم کوتاه (زنده): "داستان کرانه باختری" ـ آری سندل

سایر نامزدها: "بینتا و ایده عالی" ـ خاویر فسر و لوئیز مانسو، "یکی زیاد است" ـ بورخا کوبیگا، "هلمر و پسر" ـ سورن پیلمارک و کیم ماگنوسون و "ناجی" ـ پیتر تمپلمن و استورات پارکین

جایزه انساندوستانه جین هرشولت: شری لنسینگ

اسکار افتخاری: انیو موریکونه

کد مطلب 453401

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