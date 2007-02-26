فهرست کامل برندگان اسکار 2007

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست کامل اسامی برندگان اسکار 2007 به این شرح است:

بهترین فیلم: "مردگان" ـ گراهام کینگ

سایر نامزدها: "بابل"، "لیتل میس سانشاین"، "نامه‌هایی از ایوو جیما" و "ملکه"

لئوناردو دی‌کاپریو و جک نیکلسن در "مردگان"

بهترین کارگردان: مارتین اسکورسیزی ـ ‌"مردگان"

سایر نامزدها: کلینت ایستوود ـ "نامه هایی از ایوو جیما"، استفن فریرز ـ "ملکه"، الخاندرو گونزالز ایناریتو ـ "بابل" و پل گرینگرس ـ‌ "یونایتد 93"

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: "لیتل میس سانشاین" ـ مایکل آرنت

سایر نامزدها: "بابل" ـ گی یرمو آریاگا، "نامه هایی از ایوو جیما" ـ آیریس یاماشیتا و پل هاگیس،‌ "هزارتوی پن" ـ گی یرمو دل تورو و "ملکه" ـ پیتر مورگان

بهترین فیلمنامه اقتباسی: "مردگان" ـ ویلیام موناهان

سایر نامزدها: "بورات" ـ ساشا بارون کوهن، آنتونی هاینز، پیتر بینهام، دان میزر و تاد فیلیپس، "بچه‌های مردان" ـ دیوید آراتا، آلفونسو کوارون، مارک فرگوس، تیموتی سکستن و هاک آستبی، "بچه‌های کوچک" ـ تاد فیلد و تام پروتا و "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی" ـ پاتریک ماربر

بهترین بازیگر مرد: فورست ویتکر ـ "آخرین پادشاه اسکاتلند"

سایر نامزدها: لئوناردو دی کاپریو ـ "الماس خونین"، رایان گاسلینگ ـ‌ "نیمه نلسن"، پیتر اوتول ـ "ونوس" و ویل اسمیت ـ "در جستجوی خوشبختی"

بهترین بازیگر زن: هلن میرن ـ "ملکه"

سایر نامزدها: پنه لوپه کروز ـ "بازگشت"، جودی دنچ ـ "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، مریل استریپ ـ "شیطان پردا می‌پوشد" و کیت وینسلت ـ "بچه های کوچک"

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: آلن آرکین ـ "لیتل میس سانشاین"

سایر نامزدها: جکی ارل هیلی ـ "بچه‌های کوچک"، جیمون هونسو ـ "الماس خونین"، ادی مرفی ـ "دختران رویایی" و مارک والبرگ ـ "مردگان"

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: جنیفر هادسن ـ "دختران رویایی"

سایر نامزدها: آدریانا بارازا ـ "بابل"، کیت بلانشت ـ "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، آبیگیل برسلین ـ "لیتل میس سانشاین" و رینکو کیکوچی ـ‌ "بابل"

بهترین فیلم انیمیشن: "خوش قدم" ـ جرج میلر

سایر نامزدها: "خودروها" ـ جان لسه تر و جو رنفت و "خانه هیولا" ـ گیل کنان

بهترین طراحی صحنه: "هزارتوی پن" ـ یوجینیو کابایرو و پیلار روولتا

سایر نامزدها: "دختران رویایی" ـ جان میر و نانسی های، "شبان خوب" ـ جینی اوپوال، گرچن رو و لزلی ای. رولینز، "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" ـ ریک هاینریش و چریل کاراسیک و "پرستیژ" ـ ناثان کرولی و جولی اوچیپینتی

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: "زندگی دیگران" ـ آلمان ـ فلورین فن هنکل دانرزمارک

سایر نامزدها: "بعد از عروسی" ـ دانمارک، "روزهای افتخار" ـ‌ الجزایر، "آب" - کانادا و "هزارتوی پن" ـ مکزیک

بهترین فیلمبرداری: گی‌یرمو ناوارو ـ "هزارتوی پن"

سایر نامزدها: ویلموش زیگموند ـ "کوکب سیاه"، امانوئل لوبسکی ـ "بچه‌های مردان"، دیک پوپ ـ "شعبده باز" و والی فایستر ـ "پرستیژ"

بهترین جلوه‌های بصری: "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" ـ جان نول، هال هیکل، چارلز گیبسن و آلن هال

سایر نامزدها: "پوزیدون" و "بازگشت سوپرمن"

بهترین طراحی لباس: "ماری آنتوانت" ـ میلنا کانونرو

سایر نامزدها: "نفرین گل طلایی" ـ یی چانگ مان، "شیطان پرادا می‌پوشد" ـ پاتریشیا فیلد، "دختران رؤیایی" ـ شارن دیویس و "ملکه" ـ کانسولاتا بویل

بهترین مستند بلند: "یک حقیقت تلخ" ـ دیویس گاگنهایم

سایر نامزدها: "ما را از شیطان رها کن" ـ امی برگ و فرانک دانرل، "عراق تجزیه‌شده" ـ جیمز لانگلی، "اردوگاه عیسی" ـ هیدی اوینگ و ریچر گریدی و "کشور من، کشور من" ـ لورا پویتراس و جوسلین گلاتزر

بهترین مستند کوتاه: "خون منطقه یینگژو" ـ روبی یانگ و تامس لنون



سایر نامزدها: "زندگی بازیافت شده" ـ لزلی ایورکز و مایک گلد، "تمرین یک رویا" ـ کارن گودمن و کرک سایمن و "دو دست" ـ ناثانیل کان و سوزان رز بر



بهترین تدوین: "مردگان" ـ تلما شونمیکر

سایر نامزدها: "بابل" ـ استفن میریون و داگلاس کرایس، "الماس خونین" ـ استیون رزنبلام، "بچه‌های مردان" ـ الکس ردریگز و آلفونسو کورارون و "یونایتد 93" - کلر داگلاس، کریستوفر روز و ریچارد پیرسن

بهترین صداگذاری: "دختران رؤیایی" ـ مایکل مینکلر، باب بیمر و ویلی برتن

سایر نامزدها: "آپوکالیپتو"، "الماس خونین"، "پرچم های پدران ما" و "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده"

بهترین تدوین صدا: "نامه‌هایی از ایوو جیما" ـ آلن رابرت موری و باب آسمان

سایر نامزدها: "آپوکالیپتو"، "الماس خونین"، "پرچم‌های پدران ما" و "دزدان دریای کارائیب:سینه مرد مرده"

بهترین موسیقی: "بابل" ـ گوستاوو سانتائولایا

سایر نامزدها: "آلمانی خوب" ـ‌ تامس نیومن، "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی ـ فیلیپ گلس، "هزارتوی پن" ـ خاویر ناوارته و "ملکه" ـ الکساندر دسپلت

بهترین ترانه: "باید از خواب بلند شوم" از فیلم "یک حقیقت تلخ" ـ ملیسا اتریج

سایر نامزدها: "گوش کن" از فیلم "دختران رویایی"، "حتماً دوستت دارم" از فیلم "دختران رویایی"، "شهر ما" از فیلم "خودروها" و "صبر" از فیلم "دختران رویایی"

بهترین چهره‌پردازی: "هزارتوی پن" ـ دیوید مارتی و مونتسه ریب

سایر نامزدها: "آپوکالیپتو" و "کلیک"



بهترین فیلم کوتاه (انیمیشن): "شاعر دانمارکی" ـ توریل کو



سایر نامزدها: "دزدیده شده" ـ گری رایدستورم، "دختر کبریت فروش" ـ راجر آلرز و دان هان، "استاد"، ژزا ام. توث و "فرصتی برای فندق نیست" ـ کریس رنو و میشل تورمیه



بهترین فیلم کوتاه (زنده): "داستان کرانه باختری" ـ آری سندل



سایر نامزدها: "بینتا و ایده عالی" ـ خاویر فسر و لوئیز مانسو، "یکی زیاد است" ـ بورخا کوبیگا، "هلمر و پسر" ـ سورن پیلمارک و کیم ماگنوسون و "ناجی" ـ پیتر تمپلمن و استورات پارکین



جایزه انساندوستانه جین هرشولت: شری لنسینگ



اسکار افتخاری: انیو موریکونه