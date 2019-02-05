صعود چهار تیم والیبال مازندران به لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای باقی مانده از مرحله حذفی مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور که دوشنبه شب با برگزاری ۳ مسابقه پیگیری شد، نمایندگان مازندران در دو دیدار که میزبان حریفان خود بودند، با شکست رقبای خود صعود به مرحله بعدی این مسابقات را جشن گرفتند.

در سومین دیدار مرحله حذفی این مسابقات، تیم شهدای رامسر در خانه با نتیجه ۳ بر صفر تیم ژلانو آق قلا را شکست داد و با کسب ۲ پیروزی و یک شکست برابر این تیم به جمع هشت تیم پایانی صعود کرد.

همچنین تیم توپکا بابلسر هم در دیداری خانگی میزبان تیم ملوان نداجا تهران بود وبا پیروزی نزدیک ۳ بر ۲ برابر مهمان خود و در مجموع با ۲ پیروزی و یک شکست از این تیم راهی مرحله دوم این مسابقات شد.

همچنین در دیگر دیدار این مرحله تیم شهداب یزد در خانه با نتیجه ۳ بر یک از سد تیم شهرداری قزوین گذشت و در جمع هشت تیم پایانی این مسابقات حاضر شد. پیش از این نیز تیم های شهروند نکا و میلاد نور رامسر با کنار زدن حریفان خود صعود کرده بودند.

با توجه به حضور چهار تیم مازندرانی درجمع هشت تیم پایانی، صعود حداقل یک تیم از این استان در فصل آینده مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور دور از انتظار نیست.

در پایان مسابقات امسال والیبال لیگ دسته یک مردان باشگاه های کشور دوتیم جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر را کسب خواهند کرد.

تیم کاله آمل نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور است.