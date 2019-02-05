به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناظرین سازمان ملل می‌گویند کره شمالی به نحوی عمل می‌کند که از عدم تخریب توانایی‌های موشکی و هسته‌ای خود در حملات هوایی احتمالی مطمئن شود.

این ناظرین بین‌المللی که بر روند اجرای تحریم‌ها علیه کره شمالی نظارت دارند، در گزارشی محرمانه که در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفته و یک نسخه از آن نیز به رؤیت رویترز رسیده است، می‌گویند: شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه پیونگ یانگ در حال پراکنده کردن تاسیسات، ذخایر و همچنین سایت‌های آزمایشی خود است.

هیأت نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

گزارش ناظرین سازمان ملل در حالی ارائه می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است اواخر ماه میلادی جاری (فوریه) با یکدیگر دیدار کنند و در همین راستا، «استفان بیگون» نماینده ویژه آمریکا در خصوص مسائل کره شمالی قرار است روز چهارشنبه در سفر به پیونگ یانگ دیداری با «کیم هیوک چول» همتای کره شمالی خود داشته باشد.

گفتنی است نخستین دیدار سران ۲ کشور اوایل سال میلادی گذشته در سنگاپور انجام شد و طی آن کره شمالی توافق کرد در صورت برخورداری از تضمین‌های امنیتی واشنگتن به خلع سلاح شبه جزیره کره پایبند بماند. این در حالی است که پیونگ یانگ می‌گوید خلع سلاح یکجانبه توهم است و آمریکا نیز باید تسلیحات هسته‌ای خود را از این منطقه خارج کند.