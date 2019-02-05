به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر منطقی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵۰ شرکت دانشبنیان در بخش هوایی و فضایی مشغول به فعالیت هستند، افزود: یکی از رویکردهای اصلی در برهه کنونی این است که رتبه علمی کشور را از رده ۱۱ به جایگاه دهم ارتقا دهیم، باوجوداینکه از سخت بودن این مهم مطلع هستیم اما اعتقاد راسخ داریم که در سایه تلاش و همت مجدانه میتوان به این مهم دست یافت.
وی با یادآوری اینکه ارتقای رتبه علمی کشور، یکی از اولویتهایی است که مرکز ملی فضایی ایران در برهه کنونی دنبال میکند، تصریح کرد: خوشبختانه ورود شرکتهای دانشبنیان به این عرصه تا به امروز مطلوب بوده و آمار فعالیت ۴۵۰ شرکت دانشبنیان در بخش هوایی و فضایی، مهر تأییدی بر این ادعا است، این در حالی است که فقط در بخش فضایی، شاهد فعالیت ۱۷۰ شرکت هستیم و انتظار داریم این رقم تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰۰ شرکت برسد.
منطقی با تأکید بر اینکه بدون شناسایی استعدادهای مختلف در سراسر جهان و بهکارگیری آنها نمیتوان انتظار داشت که رتبه علمی کشور در دنیا ارتقا یابد، ادامه داد: یکی از اقداماتی که در ستاد فضایی و حملونقل پیشرفته بهصورت ویژه دنبال میشود، بحث استفاده از ظرفیت فناوری فضایی در یکپارچهسازی سیستم حملونقل در راستای استفاده بهینه از ظرفیت این بخش است.
رئیس مرکز ملی فضایی ایران افزود: استفاده از ظرفیت فناوری فضایی در یکپارچهسازی سیستم حملونقل باعث میشود تا بار بهصورت سالم از یک نقطهبهنقطه دیگر و در کوتاهترین زمان بهدست مصرفکننده برسد که بیشک این کار ثمرات زیادی در این زمینه به دنبال خواهد داشت و میتواند تحولات خوبی در حوزه کسبوکار بخش حملونقل به وجود آورد.
منطقی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از دغدغههای جدی ما استفاده نه چندان مطلوب از فناوری فضایی در بخش اقتصادی است، اظهار کرد: امروز آمار حاکی از آن است که اقتصاد فناوریهای فضایی ایجاد شده توسط شرکتهای دانشبنیاد در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان منشأ خارجی داشته و فقط ۵۰۰ میلیارد تومان آن منشأ داخلی دارد که امیدواریم این رقم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
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