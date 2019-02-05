به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، در نشستی خبری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص اجرای استانداردهای بین‌المللی ۸۵ گانه در صنعت خودرو گفت: ۵۵ استاندارد در حوزه خودرو وجود داشته که با مطرح شدن موضوع استانداردهای سوخت، مقرر گردید که استانداردهای ۸۵گانه تدوین و اجرایی شود. این استانداردها، استانداردهای پیش پا افتاده و کوچکی نیستند و باید حتما واحدهای خودروساز بتوانند به صورت همه جانبه روی خودروها کار کنند.

آخرین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو

وی افزود: از اول دیماه شروع به بررسی خودروسازان کردیم، به این معنا که تعدادی از آزمونها در داخل کشور و تعدادی دیگر در خارج از کشور انجام می شود، اما اکنون در شرایط تحریم هستیم و اکنون در حال چانه زنی هستیم که بتوانیم بخشی از این استانداردها را رعایت کرده و حتی آزمایشها و واحدهای بازرسی اروپایی را فعال کنیم؛ البته باید توجه داشت که اجرای بخشی از این استانداردهای ۸۵ گانه مستلزم این است که برخی قطعات خودرو عوض شود که البته این قطعات بعضا کاربردهای دوگانه نظامی دارد؛ بنابراین ما برنامه ها را به خودروسازان اعلام کرده و آنها نیز تلاش خود را برای اجرای آن خواهند داشت.

پیروزبخت گفت: هدف ما این نیست که استاندارد با مسائل سیاسی مخلوط شود؛ بلکه می خواهیم به صورت همه جانبه بر روی استانداردهای خودرو کار کنیم.

وی با بیان که واردات قطعات و آزمون‌های مرتبط با آن در صنعت خودرو به دلیل تحریم ها به مشکل برمی‌خوریم، گفت: هنوز به پاسخ مشخصی در این رابطه نرسیده ایم، اما حداقل این است که به مردم قول دادیم که ایمنی و کیفیت خودروها را بالا ببریم که آن را عملیاتی خواهیم کرد. پس تلاش می کنیم که تحریم جلوی فعالیت ایمنی و کیفیت را نگیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اگر قرار بر روی برنامه ریزی برای افزایش کیفیت بنزین باشد، سازمان محیط زیست مسئولیت اصلی را دارد و بنابراین ما به عنوان همکار در این موضوع حضور داریم، اما کماکان بنزین را آزمایش می کنیم. البته ما بر روی مصرف سوخت در خودروها نیز کار می کنیم که در این رابطه کنترل های لازم صورت می گیرد. اگر استاندارد از سوی خودروسازان بر روی ادعایی که در مورد مصرف سوخت خودرو دارند، زیر پا گذاشته شود، حتما پیگیری می کنیم.

کیفیت بنزین فعلا خوب است

وی در خصوص کیفیت بنزین نیز با تاکید بر اینکه اکنون کیفیت بنزین در ایران خوب است و مشکلی مشاهده نشده است، گفت: در دوره سرد سال که به تازگی آغاز شده است، نمونه برداری صورت گرفته که هنوز نتایج آن اعلام نشده است؛ این درحالی است که به محض مشخص شدن نتایج این استانداردهای کیفی بنزین در فصل سرد سال، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی با ارایه گزارش عملکرد این سازمان از ابتدای تاسیس گفت: سازمان ملی استاندارد ۸ وظیفه اصلی دارد و در سال گذشته، موفق به این شده که قانون جدید خود به عنوان قانون ارتقاء، تقویت و توسعه نظام استاندارد را به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برساند که البته پس از فراز و فرودهای بسیار این اتفاق رخ داد.

هنوز مشخص نیست که چه خودروهایی از تولید خارج می شود

پیروزبخت با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که چه خودروهایی در سال جاری از رده خارج خواهند شد، گفت: به محض مشخص شدن تکلیف استانداردهای ۸۵ گانه در این مورد تصمیم خواهیم گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده ایم که خط قرمز ما فارغ از هر شرایطی که وجود دارد، استانداردهای کیفی و سلامت مردم است، گفت: مردم باید کالای استاندارد تحویل بگیرند، اما اینکه به بهانه تحریم و بالا رفتن نرخ ارز کوتاهی در کیفیت کالاها صورت گیرد، پذیرفته شده نیست؛ پس در سال حمایت از تولید ایرانی، ما پلیس واحدهای تولیدی نیستیم، بلکه آمادگی همکاری داریم و مشاور واحدهای تولیدی هستیم تا بتوانیم سطح کیفی کالاها را کاهش دهیم.

سازمان ملی استاندارد ظرف ۵ سال گذشته چه کرده است؟

وی افزود: بر این مبنا، رویکردی در این قانون مدنظر قرار گرفته که در کل دنیا مورد توجه است که در این رابطه، باید به این نکته اشاره کرد که تا سال ۱۳۵۷ حتی یک استاندارد بین المللی که با محوریت ایران تدوین شده باشد، نداشتیم؛ اما در ۵ سال اخیر ده استاندارد بین المللی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای کل دنیا تدوین شده است؛ ضمن اینکه ایران در کمیته‌های فرعی و اصلی سازمان ایزو نیز اکنون فعالیت جدی دارد.

به گفته پیروزبخت، شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی هم اکنون ایجاد شده که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور وجود نداشت، اما از سال ۹۲ تا ۹۷ معادل ۱۰۷ شرکت در این حوزه تاسیس شده‌اند. این در حالی است که رتبه ایران در سازمان ایزو به ۲۲ رسیده است.

وی اظهار داشت: در ۵ سال اخیر، بیش از سال‌های قبل تفاهم‌نامه بین‌المللی منعقد شده است؛ ضمن اینکه کمیته‌های متناظر سازمان ایزو نیز در مجموع تا سال ۹۲ معادل ۱۶۲ مورد بوده است که اکنون به ۳۲۱ مورد رسیده است؛ از سوی دیگر مسئولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی بین‌المللی نیز اکنون در سطح مناسبی به ایران سپرده شده است.

پیروزبخت از تدوین بیش از ۳۲ هزار استاندارد ملی و بین المللی در کشور خبر داد و گفت: ۱۰ هزار و ۶۰۰ مورد از استانداردهای تدوین شده ملی و بین‌المللی، ظرف ۵ سال اخیر بوده است. از سوی دیگر، تا سال ۹۲ معادل ۳۱ هزار و ۹۲۴ مورد و تا سال ۹۷ نیز ۳۹ هزار و ۵۰۰ مورد کالا، مشمول استاندارد اجباری شده است. این در حالی است که در بخش صدور پروانه های علامت استاندارد، ظرف ۵ سال گذشته ۲۸ هزار مورد پروانه صادر شده است.

وی با بیان اینکه تا سال ۹۲ معادل ۲۱ ۹۶۰ هزار واحد تولیدی صنعتی داشتیم که ظرف ۵ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی دیگر به این مجموع اضافه شده است، گفت: نباید تبلیغات منفی کرد که صنایع کشور تعطیل هستند، بلکه بسیاری از صنایع جدید نیز به چرخه صنعتی کشور اضافه شده‌اند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ایران بین ۱۶۳ کشور برای هیات مدیره ایزو انتخاب شده است؛ این در حالی است که یک نفر بین ۹ نفر هیات مدیره اصلی از ایران انتخاب شده؛ ضمن اینکه برای اولین بار وزنه یک کیلوگرمی که به عنوان وزنه مرجع در ایران وجود داشته و بعد از انقلاب به دلیل تحریم‌ها، کالیبره نشده بود و این امر به تجارت، دقت و صحت فعالیت‌های ایران لطمه می‌زند، کالیبره شده است که این یک اتفاق بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار بر روی وجود بلنکینگ در نان سنتی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: همچنین اضافه کردن خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس ممنوع اعلام شده است و هم اکنون نظارت های دقیقی بر روی تولید صنایع غذایی صورت می‌گیرد.