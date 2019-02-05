مردم شمشک مانع بازگشایی جاده مرگ شدند/ شعار «ژن خوب» برای کریمی!

به گزارش خبرنگار مهر، جاده حاشیه ساز شمشک به دیزین همچنان بعد از حادثه تلخ بهمن و جان سپردن یک کارگر بسته باقی مانده و تلاش های بهره بردار این پیست برای بازگشایی همچنان بی نتیجه است.

روز گذشته در حالی که برخی عوامل قصد بازگشایی جاده بدون هیچ مجوز رسمی را داشتند تعداد قابل توجهی از مردم بومی که خانواده متوفی و قربانی این جاده نیز در بین آنها دیده می شد مانع بازگشایی مجدد آن شدند.

بومیان حاضر با شعارهایی خواهان توجه بیشتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به پیست شمشک شدند و از وی خواستند تنها به دیزین توجه نکند. آنها در یکی از شعارهای خود عنوان کردند: «کریمی، ژن خوب رو رها کن - شمشک رو افتتاح کن»!

شنیده می شود حوزه قضایی رودبار و قصران، راهداری و شورای شهر شمشک دربندسر از جمله مهمترین نهادهایی هستند که با بازگشایی مجدد و بدون مجوز این جاده مخالف هستند.