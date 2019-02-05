پیش تولید «گل کو» شروع شد/ روایت دلدادگی یک زن کهنسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پیش تولید تله فیلم «گل کو» پیش‌تولید این اثر تلویزیونی به تازگی آغاز شده و تاکنون حضور بازیگران متعددی برای ایفای نقش قطعی شده که از میان آنها می توان به حسین توشه، سعیده عرب، مینا نوروزی، سیامک اشعریون، شهاب اشعریون، مینا دلشاد، بهشته عالیان، ایمان غلامی، آرزو امیری، حسین شاکری و مستانه کیان اشاره کرد.

این تله فیلم روایت دلدادگی «گل کو» زن کهنسالی است که با همسرش جلال به قصد ادای یک نذر راهی سفری زیارتی می شوند و در این بین اتفاقاتی را پشت سر می گذارند.

عوامل تولید فیلم تلویزیونی «گل کو» عبارتند از: پیروز جابری مدیر تصویر برداری، مصطفی گودرزی صدابردار، مهرنوش بیاتی طراح صحنه و لباس، سولماز نجفی سرپرست گریم، عسگری غلامی و قاسم بیک زاده سرمایه گذار، عسل روستایی منشی صحنه، مستانه کیان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، محمد رشیدی دستیار دوم کارگردان، حسین شاکری دستیار سوم کارگردان، قاسم بیک زاده مدیریت تولید، الهام اصغری جانشین تولید و محبوبه (دینا) محمدی مدیر روابط عمومی.

فیلم تلویزیونی «گل کو» اول اسفند ماه در شمال کشور مقابل دوربین می رود.