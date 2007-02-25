امیرخانی و فلاح برای کسب مدال برنز تلاش می کنند / حذف 2 جودوکار ایران

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه پیکارهای جودوبین المللی آلمان که از روزگذشته درشهرهامبورگ آغازشده است عصر امروز در وزن 81- کیلوگرم ، ایرج امیرخانی نماینده شایسته جودوی کشورمان دررقابتهای بین المللی آلمان در دور اول "روبرت کاراس" از کوبا را ضربه فنی کرد اما در دور دوم مقابل "یونگ وو" ازکره جنوبی شکست خورد تا درجدول بازنده ها برای کسب مدال برنزتلاش کند.

امیرخانی درجدول بازنده ها ابتدا" آتایف" ازقزاقستان را ضربه فنی کرد و درمرحله بعد با 2 امتیاز یوکو"ایگورلیما" ازپرتغال را شکست داد تا شانس خود برای کسب مدال برنز در این وزن را افزایش دهد.

در وزن 90- علی محمد نیا در دور اول مقابل "لیلیاس ایلیادیس" قهرمان المپیک آتن و نایب قهرمان مسابقات جهانی 2005 با یک امتیاز یوکو شکست خورد تا راهی دسته بازنده ها شود.

محمد نیا در اولین مبارزه خود در این گروه برابر "وو آنگ" ازکره جنوبی قهرمان مسابقات جهانی 2003 اوزاکا و برنزالمپیک آتن به پیروزی دست یافت اما شکست برابر"راکوف" جودوکارمشهورقزاقستانی باعث شد ازگردونه رقابتها کنار برود.

در وزن 100- کیلوگرم عباس فلاح در دور اول مقابل "گاسیموف" از روسیه شکست خورد اما در اولین مسابقه درجدول بازنده ها موفق شد" خوزه ماریو فرناندز" ازاسپانیا را با ضربه فنی مغلوب کرده و همچنان برای کسب مدال برنزشانس داشته باشد.

در وزن 100+ کیلوگرم احسان رجبی در دور اول برابر "تدی رینر" ازفرانسه شکست خورد و به علت مصدومیت نتوانست مسابقات را ادامه داده و در نهایت از گردونه این رقابتها کنار رفت.