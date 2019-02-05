امضای سند جهانی صلح توسط شیخ الازهر و پاپ واتیکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «احمد الطیب» شیخ الازهر و پاپ واتیکان در جریان سفر به امارات سند جهانی «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» میان ادیان مختلف را امضا کردند.

این سند در برگیرنده بندهایی مربوط به تقویت گفتگوها و نزدیکی میان ادیان مختلف در سایه افزایش سخنان نژاد پرستانه و پر رنگ شدن جلوه های زندگی مادی است.

شیخ الازهر و پاپ واتیکان در حالی به امارات سفر کرده اند که انتقادهای شدید در خصوص این سفر به آنها وارد شده است چرا که امارات از طریق مشارکت در ائتلاف متجاوز سعودی در کشتار زنان و کودکان یمنی دست دارد.