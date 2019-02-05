تشکیل جلسه فوق العاده بررسی آخرین وضعیت بیمه محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی، هدف این نشست را بررسی آخرین وضعیت تعهدات دولت در رابطه با بیمه پایه محصولات کشاورزی عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: رئیس صندوق بیمه کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گزارشی در این خصوص ارائه کردند و اتاق بازرگانی هم اعلام کرد به دلیل اینکه بخش زیادی از محصولات کشاورزی دچار مشکل شده اند باید تصمیم گیری لازم در خصوص بیمه آنها صورت گیرد.

وی عنوان کرد: طبق گزارشی که انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان تولید پسته در استان ارائه داد، درصد زیادی از محصول امسال به دلیل تغییرات اقلیمی از بین رفته و حمایت از این حوزه امر ضروری است.

پورابراهیمی تشکیل این جلسه فوق العاده را برای بررسی آخرین وضعیت بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: در این نشست افزایش سقف اعتبارات بیمه بخش کشاورزی کشور را پیگیری کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: پیشنهاد افزایش تامین منابع را از طریق درصدی از واردات محصولات بخش کشاورزی را هم داشتیم.