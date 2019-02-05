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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۴

گروه لیما از «گوایدو» حمایت کرد

گروه لیما از «گوایدو» حمایت کرد

گروهی از کشورهای آمریکای لاتین با برگزاری نشستی به میزبانی کانادا، از رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، گروه لیما متشکل از برخی کشور آمریکای لاتین در پایان نشستی که به میزبانی کانادا برگزار شد؛ با صدور بیانیه‌ای، ضمن حمایت از «خوان گوایدو» غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا، ارتش این کشور آمریکای لاتین را به همراهی با وی دعوت کرد.

لیما در بیانیه پایانی خود همچنین خواستار تغییر قدرت در ونزوئلا بدون توسل به نیروی نظامی شد.

امضا کنندگان این بیانیه، علاوه بر کانادا به عنوان میزبان، شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراگوئه، پرو و کلمبیا بودند.

گفتنی است حدود ۱۳ روز پیش، گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا با برخورداری از حمایت واشنگتن، مشروعیت نیکلاس مادورو را زیر سوال برده و خود را رئیس جمهوری ونزوئلا معرفی کرد.

شماری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، انگلیس، سوئد، اسپانیا و دانمارک نیز روز گذشته به طور رسمی، از گوایدو حمایت کردند.

کد مطلب 4534058
مریم خرمایی

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