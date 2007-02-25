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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۰۸

یک کارشناس آذربایجانی:

فشار آمریکا بر آژانس در مسئله هسته ای ایران انکارناپذیر است

فشار آمریکا بر آژانس در مسئله هسته ای ایران انکارناپذیر است

یک کارشناس آذربایجانی بر این باور است که آمریکا درخصوص موضوع هسته ای ایران بر آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل فشار وارد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی آذربایجان،همچنین به عقیده "مبارز احمداوغلی"، رئیس مرکز نوآوریهای سیاسی آذربایجان، موضوع هسته ای ایران به نقطه بحرانی خود رسیده است.

احمد اوغلی در ادامه اظهار داشت که فشار ایالات متحده بر آژانس انکارناپذیر است.

وی در ادامه گفت : آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا نمی‌کند که در ایران غنی‌سازی صنعتی اورانیوم آغاز شده است، بلکه می‌گوید ایران به اجرای این فرایند نزدیک شده است.

اوهمچنین ابراز عقیده کرد که آژانس که از اطلاعات کافی در خصوص برنامه هسته ‌ای ایران برخوردار است و درس‌هایی نیز از وقایع عراق گرفته است، دست به اقدامات بی‌‌پایه و اساس نخواهد زد.

به عقیده احمد اوغلی عقب ‌نشینی کره شمالی در موضوع هسته ‌ای، موضع گیری تندتری را از طرف کشورهای گروه شش نسبت به ایران به دنبال خواهد داشت و این روند  به عقیده وی مواضع  گروه شش را در فشار بر دولتهایی مانند ایران ثابت ‌قدم ‌تر می‌ کند.

 

کد مطلب 453406

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